В Киевской области выявили бешенство

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В Киевской области ужесточают противоэпизоотические меры в связи с регистрацией новых случаев бешенства среди животных. Карантинные ограничения охватывают десятки населенных пунктов Бучанского и Фастовского районов.

На части территорий они будут действовать в декабре, а в некоторых — даже до января 2027 года. В отделе организации противоэпизоотической работы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области подтверждают информацию о вспышках заболевания в регионе. На данный момент уже зарегистрировано 59 случаев, однако специалисты отмечают, что этот показатель ниже, чем в прошлом году.

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Где действует карантин и какие ограничения введены

Карантин вводится в отдельных населенных пунктах по решению Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии (ГЧПК) в соответствующем районе. В настоящее время в регионе продолжаются плановые прививки животных и соответствующие противоэпизоотические меры.

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«Карантинные ограничения вводятся на 60 дней. В соответствии с решением ГНПК и требованиями инструкций по борьбе с бешенством действует запрет на вывоз кошек и собак из неблагополучного населенного пункта. Сейчас такие зоны есть почти в каждом районе Киевской области. Особенно много их в Бучанском и Фастовском районах. Меньше — в Броварском и Бориспольском, но и там случаи бешенства среди животных, к сожалению, встречаются», — сообщают ТСН.ua в отделе организации противоэпизоотической работы Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Специалисты напоминают, что в контакте с больными животными могут оказаться как взрослые, так и дети. Зараженное животное может выделять вирус со слюной или даже напасть на домашнее животное или человека. Именно поэтому владельцам рекомендуют выгуливать собак только на поводке, не отпускать домашних питомцев на самостоятельный выгул и не допускать их контакта с бездомными или дикими животными.

Прививка от бешенства / © Госпродпотребслужба

Запрет на выезд с животными за границу

Эксперты отмечают, что наиболее острая ситуация с бешенством сложилась в Бучанском районе: за восемь месяцев здесь зафиксировано 13 случаев бешенства среди животных (кошки — 9, собаки — 3, лиса — 1).

Поскольку в районе проживает много людей, планирующих выезд за границу вместе с домашними питомцами, возникают трудности с оформлением документов. Согласно инструкции, выдача разрешений на вывоз животных строго запрещена, если в населённом пункте выявлен бешенство.

«Люди довольно часто обращаются к нам для проведения плановых исследований. Также поступает много звонков на горячую линию, в частности в выходные дни. Поэтому специалисты выезжают и в вечерние часы, и в выходные дни, если обнаружено погибшее домашнее животное, чтобы провести все необходимые мероприятия», — отмечают в отделе организации противоэпизоотической работы.

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В ведомстве подтверждают, что получают жалобы от граждан в связи с невозможностью вывезти питомцев за пределы страны, но подчеркивают, что действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

В то же время в Госпродпотребслужбе уверяют: регион полностью обеспечен противобесной вакциной, поэтому плановые прививки продолжаются.

В течение недели специалисты ветеринарной медицины Киевской области вакцинировали 5221 животное против бешенства. Вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных — один из самых эффективных способов профилактики этого опасного заболевания.

Как обезопасить себя и домашних питомцев

Что делать владельцам животных:

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Убедитесь, что у вашего питомца есть действующая прививка от бешенства. Если нет — обратитесь к ветеринару. Не допускайте самовольного выгула и контактов с незнакомыми животными. Не прикасайтесь к диким и бездомным животным, особенно если они ведут себя необычно (слишком агрессивно или, наоборот, неестественно кротко). Если вы заметили животное с подозрительными симптомами или нашли его тело, немедленно сообщите об этом в государственную ветеринарную службу. Не пытайтесь самостоятельно поймать или переместить его.

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