"Карантин продемонстрировал свою эффективность": Ляшко рассказал, будут ли вводить в Украине новые локдауны

"Карантин продемонстрировал свою эффективность": Ляшко рассказал, будут ли вводить в Украине новые локдауны

Министр подчеркнул, что чем больше количество вакцинированных от COVID-19, тем меньше карантинных ограничений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, планируют ли в Украине усиливать карантин на фоне увеличения случаев COVID-19.

Об этом он сообщил в комментарии ТСН.ua.

Ляшко подчеркнул, что карантин продемонстрировал свою эффективность, поэтому его нужно соблюдать. Однако он обратил внимание, что адаптивный карантин образца осени 2020-го и осенью 2021-го немного отличаются между собой.

"Январь-февраль 2021-го — адаптивный карантин тоже будет другим. Мы видим, что многие ограничения не касаются вакцинированных людей. Чем больше вакцинация, тем меньше карантинных ограничений", — отметил глава Минздрава.

Министр пояснил, что основная цель карантина — не столько сдержать эпидемию, сколько уменьшить нагрузку на систему здравоохранения.

"Количество госпитализированных вакцинированных является некритичным для системы здравоохранения", — подчеркнул он.

По словам Ляшко, страна работает в адаптивном карантине. Власти не планируют вводить локдаун или усиливать карантинные ограничения. Глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться.

"Вакцины достаточно. Поставок в 2022 году хватит, чтобы вакцинировать двумя дозами 70% взрослого населения и бустером всех, кто этого пожелает", — подытожил он.

Ранее главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозировал резкий скачок заболеваемости новым штаммом коронавируса "Омикрон". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.

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