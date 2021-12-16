Карантинные зоны в Украине: какие сертификаты нужно иметь, а для кого праздники пройдут с ограничениями

Карантинные зоны в Украине: какие сертификаты нужно иметь, а для кого праздники пройдут с ограничениями

В каждом регионе Украины, в зависимости от уровня эпидемической опасности, карантинные ограничения отличаются и действуют разные правила.

С 15 декабря Правительство официально продлило адаптивный карантин в Украине как минимум до 31 марта 2022 года. Это значит, что новогодние и рождественские праздники пройдут с учетом карантинных ограничений.

ТСН.ua разобрались, какие ограничения ожидают украинцев, что будет позволено и запрещено и куда можно пойти с "желтым" сертификатом вакцинации.

Что такое адаптивный карантин

Адаптивный карантин предусматривает введение мер с целью ограничить распространение болезни COVID-19. В каждом регионе Украины в зависимости от уровня эпидемической опасности карантинные ограничения отличаются и действуют разные правила. В настоящее время в Украине существует четыре уровня опасности: зеленый, желтый, оранжевый и красный.

"Зеленая" зона

"Зеленый" уровень эпидемической опасности является самым низким и безопасным. Он предполагает только ношение масок в общественных местах (зданиях, транспорте и т.п.) и соблюдение физической дистанции в 1,5 метра.

"Желтая зона"

Желтый уровень эпидемопасности так же, как и зеленый, предполагает ношение масок и соблюдение дистанции в полтора метра. Однако в "желтых" регионах граждане также сталкиваются с рядом запретов и ограничений.

При желтом уровне эпидемопасности запрещено:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории,

заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров и т.п.;

Учебные заведения работают по следующим условиям:

детские сады и 1-4 классы школ работают стационарно,

5-12 классы школ и другие учебные заведения требуют особых условий: для работы в обычном режиме 100% персонала учебного заведения должны быть привиты хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19.

В то же время карантинные ограничения снимаются с лиц, имеющих по крайней мере один из следующих документов:

"желтый" COVID-сертификат, предусматривающий наличие по меньшей мере одной дозы вакцины или бумажную справку 063-О;

"зеленый" COVID-сертификат (действующий в течение года);

Международное свидетельство о вакцинации (действующее в течение года);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, признанными ВОЗ (действующий в течение года);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).

сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Следует отметить, что с ноября срок действия "желтого" сертификата составляет 30 дней, а не 120 дней, как было раньше.

Всемирная организация здравоохранения признает следующие вакцины:

Pfizer/BioNTech;

COVISHIELD и AstraZeneca;

Janssen от компании Johnson & Johnson;

Модерна;

Sinopharm;

Sinovac-CoronaVac;

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN.

"Оранжевая" зона

В Минздраве отмечают, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и "определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне".

Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение показателей загруженности коек в больницах, количество тестирований на ковидд, уровень госпитализации и т.д.

При "оранжевом" уровне эпидемической опасности местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

"Красная" зона

"Красный" уровень эпидемической опасности самый высокий. Он предполагает более серьезные ограничения.

Запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Следует отметить, что указанные ограничения не действуют в том случае, когда 100% сотрудников (или организаторов) и посетителей заведений (или мероприятий) имеют:

"зеленый" сертификаты вакцинации, то есть полный курс (две дозы) прививок ("желтый" сертификат с одной дозой не действует в таком случае);

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген, действительный в течение 72 часов;

сертификат об излечении от COVID-19.

В Минздраве отмечают, что работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов на всех уровнях эпидемической опасности не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил (ношение маски и соблюдение дистанции).

Так же, как и при "оранжевом" уровне, местные власти "красной" зоны могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

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