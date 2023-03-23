Караси на обед и новые гнезда: в Киеве на воду выпустили пеликанов (фото)

В Киевском зоопарке сегодня выпустили на воду большую семью пеликанов. Нынешний теплый март позволяет сделать это немного раньше обычного.

Птицы уже "инспектируют" свои владения на собственном озере у центрального входа в зоопарк.

"Мы выпустили на воду нашу семью пеликанов: 16 розовых и четырех кучерявых. Выход пеликанов открывает сезон перехода жителей из зимних помещений в летние экспозиции. На летнем оазе птицам обустроили новую зону для принятия солнечных ванн и установили три новых конструкции для гнездования. У нас уже довольно большое семейство пеликанов, но мы очень рассчитываем на то, что они отложат яйца и мы получим потомство. В прошлом году наши пеликаны тоже отложили яйца, но из-за взрывов ракет, они их подавили в панике. Сейчас они могут отложить яйца в удобных гнездах, которые установили у озера", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

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Он добавляет, чтобы пеликаны дали потомство, их нужно кормить речной рыбой, а именно небольшими карасями. Бычки и мойва для этого не подходят. В природе пеликаны едят именно карася.

"У нас есть четыре уникальных пеликана – кучерявых. Они очень интересны и хочется, чтобы их стало больше. А в целом, пеликаны ничего не боятся. Они себя считают хозяевами на своем озере. И очень пунктуальны — в 11:30 они уже ждут еды. Становятся в очередь. Сначала идут самые старшие и с удовольствием поглощают рыбу, а дальше питаются младшие. Кстати, в условиях зоопарка пеликаны живут 45-50 лет. У нас есть птицы, которым более 30 лет", — рассказывает Кирилл Трантин.

Каждый день в 12:00 гости зоопарка могут наблюдать за рыбным ланчем пеликанов, за которым каждая птица съедает до 1,5 килограмма рыбы.

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