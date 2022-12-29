Кардиологи из Донецка уже во второй раз убегают от войны: оперировать приходится как приемышам, но видят в этом и позитив

История о кардиологах, которые уже второй раз начинают сначала.

В 2014 году они уехали из оккупированного Донецка и коллективом возобновили свою работу в Краматорске. На новом месте обжились современным оборудованием и даже стали делать операции на открытом сердце. Однако второй раз помешала война. Теперь специалисты из Донбасса начинают свою работу заново в Киеве, говорится в ТСН.

Дмитрий Юрьевич до 2014 года работал в Донецком Институте неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака, в отделе сердечно-сосудистой терапии. После вторжения россиян на Донбасс, почти всем отделом они покинули оккупированный город. “Часть работников, ставших скелетом отделения, оставалась в Краматорске. И там создали сердечно-сосудистую службу», – рассказывает руководитель Донецкого центра кардио- и рентгеноваскулярной хирургии Дмитрий Узун.

В Краматорске обжились новым оборудованием, стали делать операции на открытом сердце. Все планы снова разрушила Россия. Они погрузили в фуру самое дорогое оборудование, чтобы его не разбомбило, и уехали. Заново за работу берутся уже в Киеве.

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Владимир Николаевич из Дружиновки ведут на операцию, ему заменят кардиостимулятор. Такие операции, говорят хирурги из Донбасса, они могут делать своими силами. Более сложные операции будут проводить в стенах института Амосова.

В Национальном институте сердца коллегам из Донбасса операционную и палаты будут давать в аренду — за 1 гривну. А еще будут помогать проводить сложные операции. Директор института говорит, что не поддержать коллег они не могли. Признается, у них вообще-то есть еще своя цель – стратегическая. "Будет полезно для наших коллег и поучиться здесь оперировать и вместе с тем после освобождения Донецка, Луганска и Крыма — они будут оперировать у себя дома", — говорит директор Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова Василий Лазоришинец.

Домой в Дружковку Владимира Николаевича отпустят через несколько дней после операции, далее у него только консультации. В этот раз в Киев ехать не придется. Благодаря оттеснившим врага Вооруженным силам Украины в Краматорске кардиологи готовятся частично возобновить свою работу.

Уже устанавливают минимальное оборудование и гарантируют, что жители Донбасса без кардиологической помощи не останутся.

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