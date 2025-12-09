"Карьерная лестница" украинца: как блогер из Николаева прославился в Британии и получил престижную премию

Максим Клименко / © ТСН

Реклама

Украинец Максим Клименко, родом из Николаева, стал настоящей мировой звездой социальных сетей. Блогер, который живет в Великобритании, выиграл престижную британскую премию «Автор года» (Creator of the Year) в TikTok, обойдя десятки претендентов со всего Соединенного Королевства.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Звезды и политики на «карьерной лестнице»

29-летний Максим Клименко известен благодаря уникальному формату видео: он устанавливает карьерную лестницу в общественных местах по всему миру и приглашает прохожих за две минуты угадать их профессию с помощью простых вопросов.

Реклама

Этот формат стал настолько популярным, что в его блог попали:

Мировые лидеры: генсек НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Знаменитости и миллиардеры: Баскетболист Шакил О’Нил, Ричард Брэнсон.

Премьер-министры: С британским премьером Киром Стармером Максим общался, сопровождая его по дороге на работу (правда, без лестницы, по просьбе охраны).

Сам Клименко мечтает пригласить на интервью Короля Чарльза и президента Франции Эммануэля Макрона.

Победа в Британии и память о Николаеве

Максим переехал в Британию 13 лет назад на учебу, но регулярно поддерживает связь с бабушкой в Николаеве, которая рассказывает ему о жизни под российскими обстрелами и с блэкаутами.

Получая премию «Автор года», Клименко со сцены вспомнил о своем украинском происхождении.

Реклама

«Я мигрант в этой стране и просто сейчас получить эту награду — это очень особенно для меня… Хорошего вечера и Слава Украине!» — сказал он во время церемонии.

Аудитория его блогов огромна: более 9 миллионов подписчиков в TikTok, 1,5 миллиона в Instagram и 3,5 миллиона на YouTube. При этом 99,3% его аудитории — иностранцы.

Голос Украины в мире

Несмотря на снижение общего интереса к войне, Максим использует свою платформу для привлечения внимания к событиям в Украине. В частности, в разговоре с британским премьером он рассказал, что российские атаки задели его дом и школу в родном Николаеве. Блогер также неоднократно участвовал в кампаниях помощи украинским беженцам.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 14:00 новости 9 декабря. ОСТАТОЧНЫЙ МИРНЫЙ ПЛАН! Самолет Ан-22 упал в РФ! Землетрясение в Японии