Карпаты, о которых вы не слышали: что посмотреть и как добраться до загадочной Тустани (фото)

Украинские Карпаты – это не только горы и горнолыжные курорты, но и уникальные исторические и туристические объекты. Тустань – одна из таких. Это средневековая наскальная крепость-град и таможня IX-XVI веков, древнерусский наскальный и оборонный комплекс. Его остатки расположены в Сколевском районе Львовской области, вблизи села Урич.

Сайт ТСН.ua рассказывает, что посмотреть, где остановиться, как доехать до Тустани, а также сколько это стоит.

Тустанские скалы

Наскальная крепость Тустань XII-XVI веков — это уникальный памятник природы и строительства, не имеющий аналогов в Европе. Крепость действовала как мощный оборонный, таможенный и административный центр. Комплекс был вершиной мастерства тогдашних строителей.

Сегодня можно прогуляться по маршруту вокруг скал и подняться на детинец. Оттуда открывается невероятный вид на Сколевские Бескиды и долину села Урич.

Там сохранились остатки застройки – четыре тысячи пазов и врубов в камне. По этим следам украинский ученый Михаил Рожко во время экспедиций в 1971-2004 годах создал графическую реконструкцию наскальной деревянной крепости. Как выглядело сооружение восемь веков назад, можно увидеть в 3D-модели.

Скалы интересны также из-за своей более древнейшей истории. На камнях, которым 55 миллионов лет, люди поклонялись древним богам. После себя они оставили петроглифы – наскальные рисунки. Там сохранилось отчеканенное изображение волка, догоняющего лося, коня и всадника, а еще топора и кресты.

Спускаясь с детинца, туристам советуют свернуть к средневековому колодцу. Он служил спасением при длительной осаде крепости.

Тустань зимой/Фото из открытых источников

Если прогуляться по селу Урич, можно пройти по старинному торговому пути, который пролегал здесь во времена Руси. Купцы везли соль из Дрогобыча в Европу именно через Тустань, а крепость действовала еще как таможня.

Заповедник работает каждый день. С ноября по март – с 09:30 до 17:00, с апреля по октябрь – с 10:00 до 18:00. Выходные дни: Рождество, Крещение и Пасха.

Взрослый билет стоит 90 грн. Льготный билет (для детей, студентов и пенсионеров при наличии подтверждающих документов) – 45 грн. При покупке одного билета вы можете посетить территорию заповедника, музей Тустани и Центр локальной истории “Дом в Глубоком”.

Тустань зимой/Фото из открытых источников

Музей Тустани

Все клады, которые находили археологи среди остатков крепости Тустань, можно посмотреть в уникальном мультимедийном музее. Его открыли в 1997 году. Там размещены оригиналы и копии самых интересных находок, обнаруженных во время экспедиций.

Благодаря им посетители могут представить быт и военное дело залога крепости. Особый артефакт – щиток перстня XIV века с гравированным рисунком птицы. На экспозиции также представлены реконструкции готических изразцов XVI в., фрагменты которых нашли во время раскопок. К ним можно прикоснуться. В отдельном зале воссоздана комната воеводы XIII в. Рядом работает магазин с сувенирами.

Музей и сувенирный магазин работают по такому же графику, как заповедник.

Тустань / Фото: instagram.com/ukraine_is_

Дом в Глубоком

Урич – это горная деревня. В ней сохранились несколько десятков аутентичных бойковских домов и деревянных колодцев начала XX века. Их можно увидеть, если прогуляться по дороге.

Один из таких домов заповедник отреставрировал и приспособил под культурно-общественный центр села и Центр локальной истории "Дом в Глубоком". Там проходят мастер-классы народных ремесел.

В центре действует современная этнографическая выставка “Хлам? История Урича в предметах и изображениях. Ей предшествовала экспедиция: работники музея обошли каждый дом села, собирали старые фотографии, вещи быта, а также общались с местными жителями, записывали их воспоминания об общественной и культурной жизни села, деятельности УПА.

Тустань / Фото: instagram.com/n.hlevchuk

Как добраться до Тустани

Скальный комплекс и заповедник расположены в селе Урич, Сколевского района в 120 километрах от Львова. Существует несколько вариантов доезда в город-крепость: автомобилем, автобусом и поездом.

Доехать на авто можно из Львова через Сходницу. Дорога составляет около 110 км. Также до Тустани можно добраться по трассе Киев — Чоп. Этот путь составляет 118 км.

Тустань / Фото: instagram.com/oleksandra.moroz

Если вы хотите добраться до скального комплекса общественным транспортом, сначала необходимо доехать поездом до Львова. Оттуда организовано движение маршрутных автобусов. Посмотреть их расписание можно на сайте Тустани. Автобусы также ездят в Подгородцы. Оттуда до Урича пять километров.

Где остановиться

Туристам, приехавшим в заповедник, предлагают заночевать в аутентичном доме — эко-усадьбе "Дом к Солнцу". Это деревянный старинный дом, построенный в народном бойковском стиле. Хозяева сохранили ее архитектуру, но внутри приспособили к нынешним нуждам.

В доме есть кухня (электроплита, микроволновка, электрочайник, холодильник, кофеварка, мойка, посуда); двухместная комната с печкой (двуспальная кровать, стол со скамьями); шестиместная комната (2 двухъярусных кровати, стол со скамьями); раздельный санузел (душевая кабина, умывальник; отдельно – туалет, умывальник). Усадьба рассчитана на шесть-восемь мест. Адрес: ул. Шевченко, 108 с. Урич, Стрыйский район Львовской области

Также можно остановиться в поселке Сходница — в восьми километрах от Тустани. Там много вариантов жилья: бюджетные хостелы, гостиничные номера и виллы.

Больше о заповеднике можно прочитать на его сайте.

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