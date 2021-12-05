Карта полномасштабного вторжения России: решится ли Путин реализовать план, который "слили" СМИ

Публикация данных разведки в мировых СМИ выглядит как пощечина Путину. Это сигнал Запада о том, что Европа и США знают все о планах агрессора.

План полномасштабной российской атаки против Украины, обнародованный немецкой газетой Bild, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Несмотря на то, что издание считается таблоидом, а карта не напоминает серьезный документ, автор публикации убеждает в ее достоверности.

Об этом говорится 5 декабря в сюжете ТСН.Тыждень.

"Мои источники — внутри разведывательного сообщества НАТО и других спецслужб западных государств", — говорит Юлиан Репке, автор статьи о плане нападения на Украину.

Почти одновременно с немецким изданием, американская The Washington Post публикует схожие данные разведки. Для полномасштабной атаки против Украины планируется задействовать 175 тысяч военных, утверждают обе газеты. На такой уровень российские группировки по периметру Украины выйдут в конце января 2022 года. А свежая информация о том, что россияне начали подтягивать к своим группировкам на границе с Украиной полевые госпитали и склады с горючим, говорит сама за себя.

"На этот раз все по-другому. И американские, и европейские, и украинские оценки совпадают в выводах о возможности полномасштабной войны в Европе", — предупреждает Юлиан Репке.

Разведка НАТО перехватила и слила прессе российский план полномасштабной войны в Украине

План разбит на три фазы. Каждая последующая будет реализоваться в зависимости от реакции Запада на вторжение.

bild.de

Первая фаза – оккупация юга до Приднестровья

Этапы первой фазы:

Морской десант РФ южнее Одессы и оцепление крупнейшего портового города.

южнее и оцепление крупнейшего портового города. Воздушно-десантная операция в Херсонской области и блокировка мостов через Днепр.

и Украинская армия не сможет их отразить, поскольку будет связана артиллерийскими ударами из оккупированного Крыма.

Продвижение танковых частей со стороны оккупированного Донбасса в сторону Крымского перешейка и дальше в Приднестровье.

Вторая фаза – танковая атака с Северо-Востока

Это поможет ускорить капитуляцию Киева, что станет завершающей, третьей фазой операции. Кремль рассчитывает на давление Запада, которое будет заинтересовано любым способом остановить войну.

"Окончательного решения Кремль еще не принял. И принятие или не принятие решения, а также остановится ли Путин только на первой фазе или пойдет дальше, зависит от реакции Запада и Украины на российские требования", — считает Репке.

Фактор Беларуси

Не исключено, что Россия может использовать Беларусь как плацдарм или даже приобщить белорусские войска к прямой агрессии. Минский вождь сигнализирует, что он не против.

"Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Там народ наш! Мы будем с Россией — экономически, политически", — заявил Александр Лукашенко.

Блеф Путина или реальная угроза

Одновременно риторика Кремля начинает напоминать ультиматум. Путин, почти синхронно с публикациями плана оккупации Украины, впервые вслух заявил, что именно означают его "красные" линии и что он действительно хочет получить от Запада. Москва требует официально на бумаге зафиксировать гарантии, что НАТО не будет продвигаться на Восток. Смысл понятен — не возьмете Украину в НАТО, не будет войны.

В ответ американский президент даже не пытается быть дипломатическим и заявляет, что никто не имеет права диктовать ему "красные" линии.

Публикация данных разведки в мировых СМИ уже выглядит как пощечина Путину. Это сигнал Запада о том, что Европа и США знают все о планах агрессора. Теперь НАТО, самый мощный в мире оборонный союз, отвергает ультиматумы Путина. Заочная дискуссия Кремля и Альянса все больше напоминает риторику Холодной войны.

"Для нас совершенно неприемлемо, что у России есть сфера влияния, что Россия будет диктовать, что делать и чего не делать ее соседям. НАТО уважает решение Украины вступить в Альянс, и мы сказали, что Украина будет членом НАТО", — сказал генсек Йенс Столтенберг.

В Украине в отношении кремлевских ультиматумов нет ни какой паники. Над планом вторжения откровенно смеются в соцсетях. Время, когда Путин мог вести прогулочные войны, прошло еще в 2014 году. Новое открытое нападение, даже для взбешенного Кремля, может стать крайне дорогим удовольствием. Впрочем, этот странный план, возможно, был намеренно "слит" западной разведке. Он уже помог Путину начать шантаж планетарного масштаба и добиться встречи с Джо Байденом. Переговоры назначены на послезавтра, 7 декабря. По словам американского лидера, разговор об Украине будет очень долгим.

Ранее Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет с Украиной даже в случае нападения России.

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