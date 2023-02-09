Карта ПВК Вагнера бита: эксперт объяснил, почему Пригожин так и не стал отдельной политической фигурой

Петр Черник отметил, что за восемь месяцев оперативного давления на восточном плацдарме такое скромное продвижение в пределах 11-25 километров не является серьезным показателем для настоящего прорыва.
Карта ЧВК Вагнера на эту минуту бита. То есть Евгений Пригожин так и не стал отдельной политической фигурой, несмотря на все его попытки капитализироваться в Соледаре.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник, отвечая на вопрос, какая ситуация на Бахмутском направлении и почему владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекращает вербовать заключенных.
"На мой взгляд, так выглядит, что карта ЧВК Вагнера на эту минуту бита. То есть Пригожин, как отдельная политическая фигура, то есть он пытался капитализироваться и в Соледаре, как отдельная политическая фигура, скорее всего, ею не станет. Но опять таки, тонкости российской внутренней политики – это очень сложный вопрос. Россия, если возвращаться к тактике Герасимова (закидывание трупами – ред.), то, кроме гигантских пехотных валов, пока я не понимаю, что Россия сможет предложить в части смены тактики", — отметил он.
Петр Черник подчеркнул, что сейчас однозначно идет накопление определенного боепотенциала для последующего ракетного залпования, которое может произойти в любой день. Но с военной точки зрения россияне применили абсолютно все возможные виды вооружения против нас. И если внимательно следить за тем, что публикует наш Генеральный штаб в части потерь врага, то там показатели уже несколько дней достигают более 600 врагов в день.
"А вот буквально на днях был второй показатель за всю войну — 1030, и крайне мало показателей относительно того, сколько уничтожается техники, особенно бронетехники, танков и других боевых бронированных машин. Там показатели, на самом деле, довольно скромные. Итак, общий вывод — на эту минуту Российская Федерация сделала ставку на огромные человеческие массивные ударные волны.На самом деле, ничего нового. Эту тактику они проработали очень качественно и во время Второй мировой войны. Вспомним так называемый Бродовский котел. Немцы имели достаточно боеприпасов, но банально не успевали перезарядить, настолько был огромный человеческий вал. И вот к такой тактике они прибегают и сейчас. Они считают, что могут истощить наших защитников", — говорит эксперт.
Черник отметил, что за восемь месяцев оперативного давления на восточном плацдарме такое скромное продвижение в пределах 11-25 километров пока не является серьезным показателем для настоящего прорыва.
Напомним, с 9 февраля российский олигарх и владелец "Вагнера" Евгений Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК. Впрочем, с чем это связано, не сообщается.
Читайте также: