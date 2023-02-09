Карта ПВК Вагнера бита: эксперт объяснил, почему Пригожин так и не стал отдельной политической фигурой

Петр Черник отметил, что за восемь месяцев оперативного давления на восточном плацдарме такое скромное продвижение в пределах 11-25 километров не является серьезным показателем для настоящего прорыва.

Карта ЧВК Вагнера на эту минуту бита. То есть Евгений Пригожин так и не стал отдельной политической фигурой, несмотря на все его попытки капитализироваться в Соледаре.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Петр Черник, отвечая на вопрос, какая ситуация на Бахмутском направлении и почему владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прекращает вербовать заключенных.

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"На мой взгляд, так выглядит, что карта ЧВК Вагнера на эту минуту бита. То есть Пригожин, как отдельная политическая фигура, то есть он пытался капитализироваться и в Соледаре, как отдельная политическая фигура, скорее всего, ею не станет. Но опять таки, тонкости российской внутренней политики – это очень сложный вопрос. Россия, если возвращаться к тактике Герасимова (закидывание трупами – ред.), то, кроме гигантских пехотных валов, пока я не понимаю, что Россия сможет предложить в части смены тактики", — отметил он.

Петр Черник подчеркнул, что сейчас однозначно идет накопление определенного боепотенциала для последующего ракетного залпования, которое может произойти в любой день. Но с военной точки зрения россияне применили абсолютно все возможные виды вооружения против нас. И если внимательно следить за тем, что публикует наш Генеральный штаб в части потерь врага, то там показатели уже несколько дней достигают более 600 врагов в день.

"А вот буквально на днях был второй показатель за всю войну — 1030, и крайне мало показателей относительно того, сколько уничтожается техники, особенно бронетехники, танков и других боевых бронированных машин. Там показатели, на самом деле, довольно скромные. Итак, общий вывод — на эту минуту Российская Федерация сделала ставку на огромные человеческие массивные ударные волны.На самом деле, ничего нового. Эту тактику они проработали очень качественно и во время Второй мировой войны. Вспомним так называемый Бродовский котел. Немцы имели достаточно боеприпасов, но банально не успевали перезарядить, настолько был огромный человеческий вал. И вот к такой тактике они прибегают и сейчас. Они считают, что могут истощить наших защитников", — говорит эксперт.

Черник отметил, что за восемь месяцев оперативного давления на восточном плацдарме такое скромное продвижение в пределах 11-25 километров пока не является серьезным показателем для настоящего прорыва.

Напомним, с 9 февраля российский олигарх и владелец "Вагнера" Евгений Пригожин прекратил набор заключенных в ЧВК. Впрочем, с чем это связано, не сообщается.

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