"Картину до сих пор вижу перед глазами": человек, который едва не зарезал 2-летнего малыша, не смог объяснить поступок

"Картину до сих пор вижу перед глазами": человек, который едва не зарезал 2-летнего малыша, не смог объяснить поступок

Мужчина требовал от мамы детей денег.

Не из-за несчастной любви, а ради денег — появилась новая версия, почему на Днепропетровщине мужчина захватил двух детей и порезал ножом малого. Двухлетний Миша уже третьи сутки в критическом состоянии. Нападающий — 28-летний отчим детей, и сейчас суд избирает ему меру пресечения.

Об этом из суда сообщает журналистка ТСН Ольга Павловская.

Сергея Федотова доставили в Софиевский суд в шлеме и бронежилете под усиленным конвоем. Это дополнительные меры, чтобы родственники детей и односельчане не устроили над ним самосуд. Ведь жестокость преступления, в котором его обвиняют возмутило всех.

7 июля, говорят следователи, мужчина пришел в дом, где были дети его бывшей. Бабушка, которая была с малыми, именно отошла в магазин. Мужчина связал двухлетнего Мишу и Вику семи лет скотчем, потом позвонил их матери и угрозами требовал, чтобы она снова была с ним. И как выяснилось позже, еще и требовал деньги, чтобы дети остались живы. Девочка говорит, после этого отчим порезал мальчику шею и скрылся. Как заявил сегодня сам подозреваемый в зале суда, он все помнит, но почему так поступил с ребенком, объяснить не может. В то же время признал, что после того, как порезал мальчика, обыскал дом и похитил 700 гривен и мобильный телефон. Пояснил, что по привычке, потому что мужчина неоднократно судим за грабежи.

«Эту картину до сих пор вижу перед глазами, но объяснить сам поступок я не могу, что меня толкнуло на это. Я не отказываюсь от того, что я так сделал. Я его убить не хотел. Мне ничто не помешало бы полностью, весь нож в него втолкнуть», — говорит подозреваемый Сергей Федотов.

«Только заключением эксперта установится, лукавит ли он сейчас, или он действительно что-то не помнит. Моя чисто субъективное мнение — я думаю, только из мести жене», — отмечает руководитель Софиевского отдела прокуратуры Виктория Чумак.

Матери детей в суде нет. Она поехала в Днепр, где в областной детской больнице медики борются за жизнь ее двухлетнего Миши. Ребенок после ножевых ранений и массивной кровопотери в коме в реанимации. Женщина говорит, что даже представить не могла, что любимый, с которым она прожила полтора года, которого ее трое детей называли папой, мог так поступить. Уверяет, он малышей ранее не обижал. Однако нигде не работал и тратил на себя выплаты на детей. Расстались они в мае. Но человек не оставлял попыток вернуться в семью.

«Хотел, чтобы я вернулась. Говорит: «Я тебя люблю». Угрожал, говорил, что если ты отключишь, я включу газ, или порежу. Условия ставит: «Мне нужны деньги, чтобы поехать. Сколько ты платишь за жизнь своих детей?», — рассказывает женщина.

Подозреваемому инкриминируют преступления сразу по четырем статьям — покушение на убийство ребенка с особой жестокостью, незаконное лишение свободы, вымогательство и похищение имущества. По все эти преступления подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Прокуратура требует для него арест без права на залог.

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