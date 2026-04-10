"Картман" две недели пробыл в плену в одном блиндаже с оккупантом и уговорил его сдаться: невероятная история

"Картман"

Более двух недель в одном блиндаже с врагом без еды и воды — такой путь прошел военный 118-й механизированной бригады Вадим с псевдонимом «Картман». Оказавшись босиком под дулом вражеского автомата, он не только выжил, но и смог манипуляциями и разговорами убедить оккупанта сложить оружие.

Невероятную историю спасения и выдержки рассказала корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Смерть побратима и плен

Ужас для Вадима начался 13 марта на Запорожском направлении. Позицию украинских защитников россияне буквально сравняли с землей минометами и дронами. Вблизи Вадима разорвался снаряд.

«Картман», пехотинец 118-й ОМБр: «Нас так уже сильно контузило. Я проснулся за секунду до удара, он попал прямо над головой. Побратима засыпало, ему перебило колени. Я пытался его откапывать, но видел — он просто отходит».

После гибели товарища Вадим, босиком в одних лишь носках, перебежал к соседнему блиндажу, надеясь на помощь, но попал прямо в руки оккупанта.

12 суток без воды: крышечка, чтобы не «откинулся»

Следующие 12 суток украинский боец провел под прицелом россиянина. Еды не было совсем, воду оккупанту изредка сбрасывали дроном — только по 0,5 литра в день.

«Он давал мне только крышечку водички в день, чтобы я не откинулся. Собирали дождевую воду и конденсат, когда шли дожди», — вспоминает защитник.

Несмотря на истощение и обмороженные ноги, Вадим понял: его единственный шанс — убедить врага изменить сторону. Он начал рассказывать россиянину, что в украинском плену его накормят и он останется живым. Оккупант, который сам страдал от голода, в конце концов согласился.

Табличка «Помогите» и мамины пирожки

Чтобы подать сигнал своим, Вадим написал просьбу о помощи на картонке и вышел из блиндажа.

«Картман», пехотинец 118-й ОМБр: «Выхожу на поле и просто табличку показываю. Дрон зависает, думаю — сейчас или бабах, или то, что я хочу. И тут слышу украинскую речь из рации, которую сбросили: „Ребята, мы вас увидели. Не волнуйтесь, мы вас заберем“».

Первым «приветом» от собратьев стала домашняя еда, которую дроном сбросили прямо в блиндаж. Оказалось, что эти пакеты передала мама Вадима, которая и не догадывалась, что кормит сына в плену. 28 марта за Вадимом и россиянином приехала эвакуационная машина.

Мечты о «вкусной воде» и путь к выздоровлению

Сейчас Вадим находится в госпитале в Запорожье. Из-за длительного пребывания на морозе без обуви он сильно обморозил ноги, поэтому пока передвигается на коляске. Его жена Леся, которая две недели считала мужа пропавшим без вести, теперь не отходит от него ни на шаг.

Вадим признается: в плену, чтобы не сойти с ума, он представлял свой будущий бизнес.

«Думал о сочном яблоке, как нарезать его слайсами, заливать водой, чтобы оно настоялось… Представлял, что хочу делать „вкусную воду“», — делится боец.

Россиянина-перебежчика передали СБУ, впоследствии его планируют отправить на обмен. Сам Вадим после реабилитации на западе Украины собирается снова вернуться в строй.

