Картофель фри на асфальте: в Киеве пьяный водитель сбил скутериста-курьера и пешехода

Картофель фри на асфальте: в Киеве пьяный водитель сбил скутериста-курьера и пешехода

Пострадавшие с травмами госпитализировали в больницу.

В Киеве, на улице Данила Щербакивского, возле метро "Нивки", автомобиль сбил мотоциклиста — курьера сервиса доставки еды и пешехода.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua с места происшествия.

В результате удара, байкера подбросило вверх на 2 метра. Мотоцикл отбросило метров на 40-60. Еда, которую вез курьер, разлетелась по проезжей части. Также пострадал один пешеход.

ТСН.ua

На место инцидента приехали две "скорые". По словам врачей, у пострадавшего пешехода, скорее всего, черепно-мозговая травма. В скутериста — перелом. Пострадавших госпитализировали в больницу.

Мотоциклист на переходе остановился пропустить двух пешеходов, а сзади у него влетел Volkswagen Passat.

ТСН.ua

В полиции подтвердили, что у водителя автомобиля имелись признаки алкогольного опьянения. Это мужчина в возрасте до 40 лет. К нему сразу приехал адвокат. Злоумышленник полчаса сидел в машине копов в наручниках, но потом его выпустили.

Напомним, что в Киеве суд избрал меру пресечения водителю Honda, который стал виновником масштабной аварии на Столичном шоссе. Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение восьми автомобилей.

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