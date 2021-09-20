Картофельные бабки, ватрушки и колбасы: в Житомирской области участники фестиваля удивляли рецептам

На фестивале столы ломятся от картофельных блюд.

Памятник картофеля появился на Житомирщине, где именно прошел фестиваль в ее честь. Несмотря на дождь, сотни любителей картофеля собрались в Овруче. Здесь можно было попробовать десятки блюд — от драников и голубцов к калатуше и даже картофельной бабки.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Дождь как из ведра, но желающих отдать дань картофеля это не останавливает.

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«Мы на Полесье картофельные, у нас картофель вареный, картофель жареный, картофель пареный, мы очень любим картошку», — говорит участница мероприятия Наталья.

На фестивале столы ломятся от картофельных блюд. Здесь и голубцы с картофелем из печи и картофель в тыкве... здесь десятки блюд из картофеля. Все можно не только попробовать, но и расспросить рецепт.

Украинские кльоцикы в семье Мельник готовили еще от прабабушки. «Картошечка натирается собственноручно, не в комбайне, добавляются грибочки, лук, все хорошенько заливается сметаной и запекается в печи», — делится рецептом Тамара.

Есть и так называемые картофельные штурханци. Как на вареники с сыром, но вот тесто — с картофелем.

Новости Украины: фестиваль картофеля - в Житомирской области участники удивляли рецептам

Удивляют на фестивале с фиолетовой картошкой. «Не содержит крахмала и готовится как обычная в печи с зажаркой», — разъясняет учасник.

Все блюда фестиваля оценивает жюри. Признаются, удивить картофельными блюдами их трудно, но участникам фестиваля это удается. «Очень интересные картофельные ватрушки, картофельная колбаса, очень вкусная, мы уже ее попробовали», — хвастается глава жюри фестиваля картофеля Оксана Левковская.

Здесь так любят картошку, что даже памятник установили. Золотая картофель в виде украинской женщины. «Руки в бока, одна ножка в сторону, вот такая она хозяюшка», — объясняет автор памятника Юрий Кравчук.

А вот, чтобы будущее картофельных блюд из фестиваля не потеряется, городские власти хотят издать книгу с фестивальными рецептам.

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