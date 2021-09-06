Касался интимных мест 7-летнего ребенка: в Запорожской области жители хотят устроить самосуд над иностранцем

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

В Запорожской области правоохранители задержали гражданина Кубы, который подозревается в развращении несовершеннолетнего ребенка.

Об этом ТСН.ua сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

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Как стало известно, происшествие случилось в городе Вольнянск Запорожского района. В полицию обратилась женщина, которая заявила, что 62-летний сожитель ее матери касался интимных мест 7-летней ребенка. В то же время сам инцидент якобы произошел еще "18 или 19 августа".

На место происшествия впоследствии прибыло руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа, а также ювенальная превенция.

"Женщина заявила, что 18 или 19 августа сожитель ее матери — гражданин республики Куба — совершил распутные действия по отношению к ее малолетней дочери. В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертизы. По ее результатам будет решаться вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения", — рассказали ТСН.ua в Нацполиции области.

По факту происшествия в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 156 ("Развращение несовершеннолетних") УК Украины. Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он может отправиться на срок до восьми лет.

По данным издания "Форпост", в поселке, где живет мужчина, местные жители готовы устроить над ним самосуд. Его дом разрисовали нецензурными словами и крестами.

Напомним, что в Николаеве к двум годам заключения приговорили мать пятерых детей, которая убила новорожденного ребенка.

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