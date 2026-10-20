Каша из пакетиков и беготня под ракетами: как из-за вечных тендеров в Киеве выживает детсад №268

В Киеве с весны не могут подключить генератор в детском садике

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В Киеве — очередной скандал вокруг детских садов. Пока чиновники отчитываются о якобы готовности города к тяжелой зиме в условиях войны и наличии 700 генераторов, в детском саду №268 в Подольском районе стоит без дела один такой прибор. Из-за бюрократических проволочек с тендерами его не могут подключить с весны (!), поэтому во время отключений света дети остаются без горячей пищи, а во время тревог — бегают в соседний сад из-за отсутствия собственного укрытия.

ТСН.ua выяснял, что не устраивает родителей, почему их возмущает бездействие чиновников районного уровня и как можно решить существующую проблему, из-за которой страдают маленькие дети.

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Кипяток и каша из пакетиков: как садик выживал в прошлом году

Собственно, эта история началась год назад, когда Россия в очередной раз атаковала Киев и в городе исчез свет. Дети в саду остались без еды, ведь кухонная техника там работает от электричества.

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«Осенью прошлого года мы с другими родителями поднимали вопросы питания в детском саду. Плиты на кухне электрические, и если нет света — нет и еды для детей. Директор садика говорила, что ничего с этим поделать не может. Мы даже предлагали самостоятельно готовить детям, но нам ответили: „Нет, нельзя“. Так что решили этот вопрос так: приносили термос с кипятком и запаривали каши из пакетиков. Зиму как-то пережили, а весной в садике наконец-то появился генератор — когда особой потребности в нем уже не было», — рассказывает ТСН.ua Наталья, мама одного из воспитанников.

Бюрократический тупик: генератор есть, но подключат лишь в 2027-м

Генератор простоял во дворе заведения все лето и полосени под солнцем и дождями.

«Снова наступила осень, усилились российские обстрелы и начались отключения света. Все один в один, как год назад. Мы спросили у директора: как планируют готовить садик к зиме и возможному блэкауту? Ответ таков: сначала нужно провести тендер, и выигравшая его компания подключит генератор. После этого нужно пройти второй тендер — на приобретение горючего. Кстати, первый тендер может длиться четыре месяца, то есть генератор подключат весной», — говорит мама воспитанника.

Она добавляет: даже если родители нажмут и генератор с топливом садик получит, есть другая проблема — отсутствие помещения, где можно хранить горючее для него по всем нормам. Возникает и четвертое препятствие: в садике нет человека, который будет включать и выключать технику. Была надежда, что это будет делать сторож, но генератор нужно включать днем, а сторож работает ночью и он уже человек почтенного возраста.

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Родители рассказывают, что поднимали вопрос приобретения инвертора, но им ответили, что финансирования на это нет.

Три года в очереди на модульное укрытие

«Ко всему, в нашем садике нет укрытия. Дети ходят в соседнее заведение. Учитывая частоту российских атак, вы можете представить, как все это происходит. Когда-то это были два садика рядом. Наш перепланировали лет 10 назад, и куда исчезло подвальное помещение, я не знаю. У соседей оно есть. Вообще, мы ходим в свой сад №268 уже три года, и столько же времени нам рассказывают, что мы стоим в очереди на получение модульного укрытия и оно появится осенью. Однако оно так и не появляется», — отмечает Наталья.

Во время каждой тревоги детей поднимают, одевают и ведут к соседям: там подвал поделен на две части — для воспитанников обоих детсадов.

Родители говорят, что пока единственный плюс — это тепло в помещении садика №268. По крайней мере, прошлой зимой оно было, а как будет в этом году, никто не знает.

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«Свет исчезает, и, конечно, это создает всем немало хлопот. И самая большая — никто детям кушать не готовит. Когда тревога раздается с утра и до обеда, повара и воспитатели вообще не приходят на работу. И по-человечески мы их понимаем», — говорят родители.

В то же время существующие проблемы тянутся месяцами или даже годами, и их никто не собирается решать. Всех в Подольской РГА это устраивает.

Почему соседние сады живут в разных измерениях

«Когда утром тревога до обеда, а затем выключают свет и снова раздается тревога — кухня может целый день не работать. Потому отсутствие генератора значит и отсутствие питания. Вдобавок нам говорят, что детей в подвале не кормят, потому что это нарушение санитарных норм», — добавляет еще одна мама воспитанника.

Родители убеждены, что вопрос функционирования генератора на каком-то этапе застопорился, и им непонятно, кто не выполняет свою работу, чтобы техника наконец-то заработала.

«Наша директор рассказывает, что еще перед началом учебного года подала в районное управление образования список всего необходимого для сада, в том числе и подняла вопрос подключения генератора. Ей же ответили, что на это нет финансирования. Это мы слышим из года в год: руководитель садика вроде бы обращается, но никакой реакции от района не получает», — возмущается мама воспитанника.

На одной улице в Киеве может располагаться сад, где годами не могут подключить генератор, а в километре от него — заведение со всем необходимым: генератором, современным укрытием, светом и теплом в помещениях.

«У нас буквально в километре есть такой сад — на Сырецкой. Там дети с началом тревоги сразу спускаются в укрытие, даже не одеваясь и воспитатели продолжают с ними занятия. А наши дети, спали ли они в это время, или играли, вынуждены вставать, обуваться, одеваться и бежать в соседний сад. И все это в дождь, снегопад или мороз, под ракетами. Он расположен рядом, но путь занимает три минуты», — заключает Наталья.

Что случилось с генераторами для садиков: объяснение от РГА

В Подольской РГА говорят, что вопрос обеспечения дошкольного образования резервным источником питания находится на постоянном контроле. С момента получения генераторного оборудования Управлением образования принимались меры по его зачислению на баланс, проведению обследований объектов, разработке технических задач и изысканию необходимого финансового ресурса для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

«Процесс ввода в эксплуатацию оборудования высокой мощности требует соблюдения требований действующего законодательства по закупкам, проведению пусконаладочных работ и привлечению сертифицированных специалистов. Генераторы не введены в эксплуатацию в связи с необходимостью проведения повторных закупок работ/услуг по их подключению из-за обстоятельств, не зависевших от Управления образования. В частности, признание предварительных закупочных процедур несостоявшимися и возникновение потребности в корректировке сметной документации», — отметил ТСН.ua в ответе на запрос Александр Александров, заместитель председателя Подольской РГА.

Он добавляет, что порядок, сроки проведения процедур и заключения договоров определяются в соответствии с Особенностями осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, утвержденных постановлением Кабмина от 12.10.2022 № 1178 (с изменениями).

«По состоянию на сегодняшний день начато повторное размещение процедур закупок в соответствии с Законом Украины „О публичных закупках“. После заключения договоров с победителями тендера работы по подключению генераторов будут начаты. Кроме этого, информируем, что расходами сметы Управления образования на текущий период не предусматривались отдельные бюджетные назначения на закупку горюче-смазочных материалов для генераторного оборудования до момента завершения его официального ввода в эксплуатацию», — говорит заместитель председателя РГА.

Александров отмечает, что Подольской РГА неоднократно направлялись соответствующие обращения в Департамент промышленности и развития предпринимательства и Департамент муниципальной безопасности КГГА относительно необходимости обеспечения учебных заведений Подольского района надлежащим количеством горюче-смазочных материалов для стабильной работы генераторного оборудования.

Почему в садах нет даже модульных укрытий?

В Подольской РГА уверяют, что на сегодняшний день действующее законодательство Украины в сфере гражданской защиты и государственные строительные нормы (в частности ДБН В.2.2-5:2023) не содержат четко определенного правового статуса, классификации и регламентированного порядка ввода в эксплуатацию быстровозводимых модульных конструкций в качестве полноценных защитных сооружений для заведений дошкольного образования.

«Учитывая отсутствие утвержденных государственных стандартов и сертификационных требований ГСЧС именно для детских учреждений, использование таких конструкций на данный момент является нормативно необоснованным. В то же время отмечаем, что в трех заведениях дошкольного образования района из-за объективных технических и инженерных ограничений отсутствует возможность устройства собственных простейших укрытий. Учитывая это, во время объявления сигнала «Воздушная тревога» воспитанники заведений организованно переводятся в простейшие укрытия других учебных заведений, расположенных на максимально приближенном расстоянии», — объясняет Александр Александров.

Так что воспитанники садов, включая №268, спасаются у соседей, как говорят чиновники, «в пределах безопасной пешей доступности».

Почему детям не дают горячую пищу в укрытиях

В Подольской РГА объясняют, почему детей не кормят в укрытиях горячей едой. Там ссылаются на приказ МВД, не предусматривающий общего требования по обустройству укрытий специальными условиями для приготовления и потребления именно горячей пищи.

«Помещения простейших укрытий не приспособлены для полноценной организации питания детей, в частности, не имеют надлежащих условий и соответствующей инфраструктуры для приготовления, хранения, порционирования и выдачи пищевых продуктов с соблюдением всех необходимых санитарно-гигиенических требований. Также помещения не оборудованы должным образом для обеспечения всех необходимых процедур контроля безопасности пищевых продуктов на принципах системы НАССР. Кроме того, во время оглашения сигнала «Воздушная тревога» работники пищеблока должны соблюдать установленные правила безопасности и немедленно переходить к определенным местам укрытия», — отмечает заместитель председателя РГА.

В то же время родители детей считают, что нормы, прописанные в 2018 году, следует менять в 2026-м, да еще и в условиях полномасштабной войны.

Но должностные лица РГА говорят, что законодательством предусмотрена возможность организации питания детей во время пребывания в защитных сооружениях.

В частности, в соответствии с пунктом 21 Норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха, утвержденных постановлением Кабмина от 24.03.2021 № 305 (с изменениями), в случае невозможности обеспечения детей горячим питанием более четырех часов через пребывание в защитном сооружении, не оборудованном для потребления горячей пищи, горячие блюда могут заменяться готовыми пищевыми продуктами, в частности охлажденными блюдами, напитками и кулинарными изделиями, в том числе промышленного производства. В целях обеспечения потребностей детей в питании во время длительного пребывания в укрытии учреждением предусмотрено предоставление готовых к потреблению пищевых продуктов, в частности, печенья и сока.

«При наличии готовых блюд также принимаются меры по обеспечению детей соответствующим питанием с учетом фактических условий пребывания в укрытии и необходимости соблюдения требований безопасности пищевых продуктов. Таким образом, организация питания детей во время воздушной тревоги осуществляется с учетом фактических условий укрытия, возможностей заведения, требований законодательства по безопасности пищевых продуктов и первоочередной необходимости обеспечения безопасности участников образовательного процесса», — заключает чиновник.

Вот только что делать тем заведениям, где укрытие вообще отсутствует, в РГА ничего не говорят.

Дата публикации 19:45, 26.09.26 Количество просмотров 43 Ад в Киеве: дрон пробил многоэтажку насквозь! Попадания в дома, детский сад, ТРЦ

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