Кассетные боеприпасы в Украине: эксперт рассказал о хитрости ВСУ в их применении

ВСУ используют кассетные боеприпасы, чтобы сэкономить 155 мм снаряды для прорыва более плотной линии обороны оккупантов.

Украина уже использует кассетные боеприпасы на некоторых участках фронта. В ближайшее время они появятся на всей линии столкновения и пригодятся украинским военным.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт полковник запаса Роман Свитан.

"Уже неделю работают кассетные боеприпасы. Хорошо себя показали. Пока не в достаточном количестве, но они заходят. Думаю, в ближайшую неделю-две они будут уже на всей линии фронта", — сказал он.

Роман Свитан отметил, что такие снаряды заменяют десяток обычных боеприпасов, поэтому позволят Украине сэкономить 155 мм снаряды.

"Это не "гейм-чейнджер", ничего не изменится, но мы не будем в таких количествах расходовать основные 155 мм снаряды. Побережем их для прохождения основной линии обороны противника в бетоне. А сейчас будем работать по открытой местности, по наступающему врагу, который вышел из укрытий, по легкой бронетехнике", - объяснил эксперт.

Напомним, ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что украинские военные достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы, которые США предоставили ВСУ для защиты от российских агрессоров.

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