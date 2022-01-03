Кассовые аппараты и фискальные чеки обязательны для большинства покупок: требование вступило в силу

Фискальный чек и кассовые аппараты – давно привычная вещь на Западе.

Кассовые аппараты и фискальные чеки – теперь обязательны для большинства покупок. Требование, против которого так долго выступали участники движения "Save ФЛП", вступило в силу 1 января 2022 года. Теперь продавец обязан выдать именно фискальный чек, соответственно — об этой транзакции будет знать налоговая и, соответственно, будут уплачены налоги.

О том, какие исключения в этих правилах и скажется ли это на стоимости товаров и услуг – 3 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Большинство предпринимателей, кроме стоимости оборудования, дополнительных расходов не предусматривают. Поэтому и цены на свою продукцию повышать не собираются. А вот лидер движения "Save ФЛП" — другого мнение. Сергей Доротич – и сам – физическое лицо – предприниматель. С середины 2020 года его соратники регулярно проводили многолюдные митинги в центре Киева.

"Мы требуем отмены этих норм, потому что они неподъемны и они обязательно приведут к удорожанию цен. За этот каприз, за эту фискалиpацию заплатят рядовые украинцы в части удорожания товаров и услуг", — уверен он.

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А еще – сетует Доротич – правительство требует чрезмерной бюрократии в документах отчетности. Мол, это заставит ФОПовцев нанимать бухгалтера, и в конце концов поставит малый бизнес на колени.

Все эти упреки — манипуляция — утверждает главный идеолог введения кассовых аппаратов — глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев. Он уверяет – фискальный чек – это гарантия покупателю иметь возможность вернуть товар, а государственному бюджету – получить деньги.

"Потребитель получает белый товар, с которого уплачены налоги — налоги на учителей, на медиков, военных. Поэтому я призываю всех требовать фискальный чек", — отмечает он.

Кассовые аппараты и фискальные чеки теперь обязательны для большинства покупок | Новости Украины

К слову, ставить кассовые аппараты должны не все. Исключение сделали для предпринимателей без наемных работников и с годовым оборотом менее миллиона гривен. Также без кассовых аппаратов могут работать все предприниматели в селе – если они не торгуют алкоголем или табаком. И – аппараты необязательны, если расчет ведется только безналичным образом.

Проверять же предпринимателей на законопослушность будут тайные покупатели из налоговой. Если предпринимателя поймают на невыдаче фискального чека первый раз, он должен уплатить штраф в размере 100% стоимости товара. Если вторично – 150.

Напомним, в результате увеличения размера минимальной зарплаты в Украине предпринимателям придется платить большую сумму единого социального взноса.

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