Катализует внутренние токсические процессы: эксперт оценил, развалится ли Россия после объявления мобилизации

После объявления частичной мобилизации и последствия этого Россия вряд ли распадется на несколько государств или республик. Однако это может катализировать токсичные внутренние события в России.

Очень многие руководители силовых структур в России имеют президентские амбиции.

Об этом ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Я не думаю, что будет развал России в полном смысле этого слова. То есть это не будет несколько новых стран, республик. Но то, что это может значительно катализировать внутренние процессы в силовых структурах – повышение идеи того, что "пора менять руководителя нашей страны", – вот это факт. К тому же очень многие именно руководители силовых структур в России имеют амбиции быть будущим президентом или генеральным секретарем РФ – это уже неважно", – отметил эксперт.

"Но то, что это может катализировать именно внутренние события какие-то достаточно токсичные, я бы сказал, – это факт", — добавил Коваленко.

Заметим, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России раскупили билеты на самолеты в страны, в которых с РФ действует безвизовый режим.

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