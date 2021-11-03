Катастрофа Ан-12 в России: в МИДе подтвердили, что на борту самолета находились двое украинцев

Катастрофа Ан-12 в России: в МИДе подтвердили, что на борту самолета находились двое украинцев

Грузовое судно принадлежит белорусской авиакомпании Гродно.

Двое наших соотечественников были на борту разбившегося под Иркутском самолета АН-12 в России. Эту информацию уже подтвердили в украинском МИДе.

Об этом 3 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

На борту белорусского самолета, разбившегося в России, было двое украинцев | Новости мира

Грузовое судно, принадлежащее белорусской авиакомпании Гродно, следовало из Якутска в Иркутск. Авария произошла во время захода на посадку. Сначала самолет скрылся с радаров. Впоследствии его обломки обнаружили в 7 км от Иркутска. На борту всего было 7 членов экипажа. Кроме украинцев еще белорусы и россияне.

Напомним, ранее грузовой самолет Ан-26 разбился возле столицы Южного Судана Джубы. По предварительным данным, в катастрофе погибли пять человек, в том числе двое россиян.

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