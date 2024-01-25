Катастрофа из метро в Киеве: станции подтапливает, а земля проваливается – что говорит экспертиза

Метро подтапливает, а земля над столичной подземкой трескается и уходит из-под ног – специальная комиссия сообщила первые экспертизы. Предварительные выводы по поводу такой разрушительной ситуации шокируют. Что сказали эксперты и какая опасность еще угрожает киевлянам, говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

Киевская городская государственная администрация получила первые предварительные выводы о причинах деформации тоннеля между станциями столичного метро "Демеевская" и "Лыбидская". По данным директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, причиной деформации ученые указали "некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка и небрежное выполнение строительно-монтажных работ по сооружению его конструкции".

Чиновник подчеркнул, что выводы предварительные, ведь экспертное исследование продолжается. Однако, по словам Руслана Кандибора, сотрудники "Киевского метрополитена" выполняли все необходимые регламентные работы по содержанию и эксплуатации перегонного тоннеля.

Кто виноват?

Однако еще недавно специальная комиссия, изучавшая всю проектную и исполнительную документацию по проблемным участкам метрополитена, особое внимание уделяла именно причастности к инциденту должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию и содержание в надлежащем техническом состоянии тоннеля метрополитена. Об этом сообщала эксперт Национального научного центра "Институт судебных экспертиз" имени Бокариуса Татьяна Арнаут.

Значит, никто не виноват? И все делали все возможное, чтобы тоннели метрополитена находились в надлежащем состоянии? Даже тогда, когда видели, что вода прорывается сквозь щели, образовавшиеся, как следует из предыдущих выводов, из-за несовершенного строительства "папередников"?

Напомним, тоннели между станциями "Демеевской" и "Лыбидской" сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008-2010 годах. То есть, строили эти станции метро при Януковиче. "Демеевскую", "Голосеевскую" и "Васильковскую" торжественно открыли в декабре 2010 года тогдашний глава столицы Александр Попов и премьер-министр Николай Азаров. Именно над этими станциями сейчас образовался аварийный участок, где потрескалась земля и просели здания. В КГГА сразу опровергли, что такая ситуация возникла из-за аварийного закрытия подземки. Мол, проседание грунта вблизи станции метро Демеевская состоялось еще до закрытия шести станций синей ветки.

Версии аварийности метро

А каковы же причины такой ситуации? Своими мыслями поделилась депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Она предполагает, что закрытие метро из-за аварийности и плотной застройки этого участка могли стать причинами столь угрожающей ситуации для киевлян.

"Точно должен сказать, что это – нештатная ситуация. Это очень угрожающая ситуация для города Киева", – сказала она.

Как оказалось, подобные проблемы возникли не сегодня.

В КГГА подчеркнули, что остановка движения поездов на этом участке была своевременной. Это дало возможность установить причины возникновения аварийной ситуации с привлечением соответствующих специалистов, а также восстановительные работы. Напомним, что 8 декабря в Киевской городской госадминистрации сообщили об остановке движения поездов метро на участке между станциями "Теремки" — "Демеевская". Работу указанного участка остановили ориентировочно на шесть месяцев. Закрытые станции будут работать только как укрытие во время воздушной тревоги. Сейчас в тоннеле над аварийным участком смонтированы временные усиливающие конструкции. Они могут замедлять ухудшение ситуации. Однако гарантий, что новые трещины не будут образовываться, дать не могут.

Окончательные результаты причин аварийности метрополитена на отрезке Лыбидская-Демеевская, по словам директора Департамента транспортной инфраструктуры Руслана Кандибора, будут известны после раскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне.

"Впрочем, уже сейчас мы видим, что причиной является некачественное проектирование и небрежное выполнение работ, последствия которого сейчас приходится ликвидировать", — подчеркнул он.

Но это не единственный проблемный участок столичной подземки. В СМИ неоднократно появлялась информация, что киевский метрополитен просто трещит по швам на всех трех ветвях – синей, зеленой и красной. В частности, на синей ветке между станциями метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" также проседает тоннель. Его могут закрыть на частичный ремонт, но именно метро для людей закрывать не будут. Работы планируют выполнить летом 2024 года, отметили в КГГА. Об этом писал киевский активист и ветеран войны Олег Симороз.

На Красной ветке проблемный участок – это мост Метро. Он находится в аварийном состоянии. Несмотря на это, по словам Симороза, ремонтные работы там не проводят, что может привести к закрытию станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская" и "Лисова". Не обошли проблему и зеленую ветвь столичной подземки. Симороз отмечает, что на станции "Золотые Ворота" происходит увеличение притока грунтовых вод через строительство рядом. На станциях "Осокорки — Харьковская", тоннели тоже нуждаются в ремонте. В то же время гонки начали проседать и на станциях "Бориспольская" и "Красный Хутор".

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КАТАСТРОФА ИЗ МЕТРО В КИЕВЕ: станции топит, земля проваливается! Экспертиза шокировала!