Катастрофа на Покровском направлении: комбат "Волков Да Винчи" назвал ошибки высшего командования

По его мнению, проблема состоит в том, что высшее командование не замечает дыр в межпозиционном пространстве.

Ситуация на Покровском направлении – критическая или даже катастрофическая.

Об этом заявил командир 108-го батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в эксклюзивном комментарии TSN.ua.

Филимонов откровенно признал, что эта ситуация вызвала, среди прочего, и ошибки высшего командования.

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"Для того чтобы вести устойчивую оборону, должна быть полоса, должна быть линия обороны, которая строится исходя из того, какие инженерные укрепления настроены. Исходя из расчета людей, которых нужно ставить на эту полосу", — говорит комбат.

По его мнению, проблема состоит в том, что высшее командование не замечает дыр в межпозиционном пространстве, не растягивает батальоны.

"Те батальоны, или даже новые бригады, которые заходят в полосу, они выполняют штурмовые действия, а не пытаются выстроить ту линию обороны, которая должна быть хотя бы для того, чтобы остановить врага, не говоря уже о продвижении вперед", — отметил военный .

Ранее Сергей Филимонов подтвердил, что до самого Покровска россиянам осталось "значительно меньше" трех километров. Также он предупредил, что бои за Покровск могут начаться в любой момент.

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БОИ ЗА ПОКРОВСК МОГУТ НАЧАТЬСЯ СЕГОДНЯ! Эксклюзивный комментарий Филимонова

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