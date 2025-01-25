"Катастрофа неизбежна": ЦРУ частично рассекретило книгу о сценариях конца света

Автор книги, эксвоенный и уфолог, утверждает, что каждые 6500 лет на Земле происходит катастрофа масштабов библейского потопа.

ЦРУ обнародовало секретную книгу, подробно рассказывающую, каким будет конец света. Говорят, что автор описал ужасные катастрофы, которые могут произойти из-за изменения магнитного поля Земли. Все подробности – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Каким будет конец света

Daily Mail пишет, что ЦРУ частично рассекретило книгу Чана Томаса, бывшего сотрудника ВВС США и исследователя НЛО. В своей книге "История Адама и Евы", написанной в 1966 году, автор утверждает, что каждые 6500 лет на Земле происходит катастрофа, подобная библейскому потопу. Однако даже после частичного рассекречивания книга сохранила немало секретных аспектов, а полный текст так и остался в архивах агентства.

"Томас в своей книге рассматривает несколько важных тем, которые могут удивить даже наиболее осведомленных в вопросах катастрофических сценариев. Одно из самых шокирующих заявлений касается циклических катастроф, которые, по его словам, случаются каждые 6500 лет. Как подтверждение этой гипотезы, он обращается к библейскому "Великому потопу" и утверждает, что это не вымысел, а исторический факт, произошедший примерно 6500 лет назад. В то же время Томас отмечает, что существуют археологические и геологические свидетельства, якобы подтверждающие это предположение", – говорится в материале.

"Неизбежная катастрофа"

Однако наиболее интересным аспектом теории является прогноз о следующей катастрофе, которая, по его словам, неизбежна. Он предполагает, что изменение магнитного поля Земли может произойти внезапно, что повлечет за собой глобальные катастрофы. Томас верит, что это будет сопровождаться мощными землетрясениями, цунами и изменениями климата, что приведет к практически полному уничтожению цивилизации.

Для наглядности своих идей Томас рисует картину разрушений, начиная с Калифорнии, где горы "трясутся", а Тихий океан отступает, а затем образует волну высотой более двух миль. Этот катаклизм охватит весь североамериканский континент, а его разрушительные последствия будут ощутимы на всех материках. Кроме того, он описывает, как через несколько дней после катастрофы все изменится: бассейн Бенгальского залива будет на Северном полюсе, а Тихий океан — на Южном, что приведет к быстрому таянию ледников.

Однако научное сообщество относится к теориям Томаса с большой осторожностью. Например, старший научный сотрудник NASA Мартин Млинчак заявил, что нет никаких научных доказательств для поддержки идеи о внезапном изменении магнитного поля, способного привести к апокалипсису. По его словам, хотя процессы смены полюсов действительно происходят, они никогда не вызывают таких глобальных катастроф, как это описывает Томас.

Почему книгу Томаса держали в тайне

Даже если верить в возможность катастрофы, о которой пишет автор, возникает вопрос: почему ЦРУ так долго держало этот документ в тайне? Однако одна из возможных причин этого могла заключаться в том, что агенты боялись паники среди населения или утечки информации о секретных правительственных исследованиях.

Томас также утверждает, что эта катастрофа может произойти в любой момент, и предупреждает о чрезвычайных изменениях, ожидающих нашу планету. Однако для большинства ученых такие теории остаются фантазией, поскольку не имеют научного подтверждения.

В общем, теория Чана Томаса остается противоречивой. Хотя он предлагает много увлекательных идей, большинство ученых скептически относятся к его прогнозам и считают их ненаучными и не подтвержденными фактами.

Дата конца света

Недавно ученые заявили, что нашли в записях Ньютона предсказание даты конца света. Более того, речь шла о том, что свидетелями этого события могут стать немало людей, живущих на планете сейчас. Ньютон определил конкретную дату конца света с помощью тщательного изучения Библии и других религиозных текстов, предсказав, что нынешний мир будет заменен буквальным Царством Небесным на Земле.

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Он верил во Второе пришествие Христа в середине XXI века, который будет править тысячу лет, в течение которых еврейский народ создаст "цветущее и вечное Царство" в Израиле. По расчетам Ньютона, "конец света" должен наступить в 2060 году.

Стивен Снобелен, исследователь труда Исаака Ньютона заявил, что ученые знали об этом предсказании уже давно, однако публично о нем заговорили только осенью 2024 года.

Что говорят о конце света астрофизики

Когда Исаак Ньютон производил свои детальные расчеты в 1704 году, эта дата казалась очень далекой, но сегодня "до конца" осталось всего 35 лет. То есть многие, которые сейчас живут на планете, могут стать его свидетелями.

Ранее специалисты Центра астрофизики Манчестерского университета изучили факторы, которые могут привести к концу света. По их словам, причиной станет Солнце. По подсчетам ученых, полное уничтожение Земли произойдет не раньше, чем через 100 миллиардов лет.

Ученые отмечают, что орбитальная нестабильность в солнечной системе может привести к столкновению Земли и одной из других планет земной группы. Однако вероятность этого явления составляет менее 1%.

Наиболее вероятным сценарием уничтожения Земли является поглощение Солнцем. Впоследствии оно превратится в красного гиганта. Когда водород истощится в ядре Солнца, наружная оболочка начнет расширяться. После этого звезда потеряет значительное количество массы, что приведет к расширению орбиты Земли. Но она не будет столь велика, чтобы избежать взаимодействия с нижними слоями атмосферы Солнца. Тогда Земля начнет испаряться.

Что волнует астрологов и мольфаров в Украине

Между тем, астрологов и мольфаров волнуют совсем другие вопросы: окончание войны, возвращение оккупированных территорий и тяжелые испытания для нашего государства. Недавно они поразили новыми предсказаниями на 2025 год.

В частности, Индийский астролог Кушал Кумар, названный "Нострадамусом", сказал, что война РФ против Украины может закончиться уже в этом году, в пределах – с мая до октября, пишет Daily Star.

Однако он предупредил, что перед концом будет обострение. По его прогнозу, война на море станет "одной из самых горячих точек войны по всему миру".

Что ждет украинцев

Сотни прогнозов в Сети от мольфаров, астрологов и провидцев рассказывают, что ждет украинцев в ближайшее время. Один из них прогнозирует, какие области в ближайшие месяцы начнет массированно обстреливать РФ, а также отвечает, решится ли Путин применить ядерное оружие.

Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН заверил, что россияне будут усиленно атаковать южные регионы. Так что ситуация на юге Украины, в частности в Херсоне и Одессе, будет оставаться напряженной. А жителям южных областей следует подготовиться к возможной эвакуации.

В то же время, вероятность применения Россией тактического ядерного оружия в войне против Украины Гордеев называет крайне низкой.

В то же время проводница в Высшие измерения Айа в комментарии YouTube-каналу "Мой мир" предсказала, что совсем скоро Украину ждет период расцвета. Она считает, что с 2026 года Украина начнет процесс трансформации и перемен к лучшему.

Громкое пророчество для России

А вот предсказанием, что ожидает Россию и ее безумного руководителя уже в ближайшее время, ошарашила проводница в Высшие замеры Айа. По ее словам, в будущем пятна под названием "Россия" на карте не будет, а Путин исчезнет.

В свою очередь тарологи Яна Пасинкова тоже сделала громкое предсказание для России и назвала самый большой страх Кремля и его планы по войне против Украины.

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