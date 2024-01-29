Катастрофа с метро: стало известно, когда в Киеве откроют все станции

Когда отремонтируют киевскую подземку, откуда город возьмет на это средства, и стоит ли киевлянам бояться новых чрезвычайных ситуаций в метро – в эксклюзиве TSN.UA.

Стало известно, когда киевляне смогут снова свободно доехать до станции "Теремки" на метро. Хотя участок метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" уже планируют ремонтировать, впрочем, пока неизвестно, кто же заплатит за дорогой ремонт на синей ветке. Когда отремонтируют киевскую подземку, откуда город возьмет на это средства, и стоит ли киевлянам бояться новых чрезвычайных ситуаций в метро – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.

Жизнь без метро

Уже третий месяц жители Голосеевского района столицы – самого большого в Киеве – учатся жить без метро! Такая важная синяя ветка киевской подземки дала трещину – в начале декабря 2023-го в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" в потолке появилась трещина, и через нее начала просачиваться вода. Вердикт – единственный и безвозвратный – участок нужно закрывать, чтобы туннель нечаянно не обрушился прямо на людей. Через несколько дней между станцами таки начал ходить поезд – раз в 17 минут и челночным способом. Впрочем, большинство пассажиров вынуждены были пересесть на наземный транспорт, заполнив даже дополнительные троллейбусы и маршрутки.

Власти назвали дату

И вот наконец-то стало известно, когда специалисты завершат ремонт этого участка метро. Похоже, такая ситуация с транспортом будет преследовать жителей Голосеева еще почти полгода. Член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации в метрополитене Тарас Козак рассказал, что открытие планируется на начало июня 2024 года.

"Поверхность места аварии укрепляется для того, чтобы могла работать тяжелая техника. Планируется вырыть котлован и провести дополнительные экспертизы состояния грунтов. Предварительно запланировано заменить бетонный тоннель на участке 27 метров, дополнительно усилить его за счет химического укрепления грунтов снаружи и металлического каркаса внутри тоннеля", – написал Казак.

Виноваты предшественники?!

Казак в очередной раз подчеркнул, что уши всех проблем с этим участком метро торчат еще в далеком 2011 году, а первые неприятности из метро там появились через считанные месяцы после сдачи в эксплуатацию. Построили прогон слишком близко к поверхности, где течет много грунтовых вод. Во время строительства также совершили ошибки. Виновных будут искать.



"Для строительства тоннеля со стороны "Демеевской" в сторону "Лыбидской" за границей заказали специальный проходной щит. К сожалению, при прокладке тоннеля произошла авария, погибли люди и щит был потерян. Достраивали вручную. Есть вопросы по качеству строительства и укреплению тоннеля. Проводятся экспертизы", – рассказал он.

Козак отметил, что проблемы на участке "Лыбидская" — "Демеевская" начались за считанные месяцы после начала эксплуатации. Вода сквозь щели попадала в туннель. Оказалось, что строительная организация предоставила гарантию на эксплуатацию тоннеля всего на один год.

"Почему так и кто согласовал – будем разбираться. В течение 2011 года строители устраняли проблемы за свой счет... В ноябре 2023 года ситуация резко ухудшилась. Дебит воды вырос в несколько раз, вместе с водой в тоннель начал попадать песок. Эксплуатацию тоннеля остановили. Будем разбираться, что способствовало ускорению разрушения тоннеля. Имеет ли к этому отношение строительство многоэтажки в нескольких десятках метров у места аварии? Готовим обращение об остановке всех строительных работ возле аварийного участка", – подытожил член временной контрольной комиссии по аварийной ситуации в метрополитене.

Метро уже ремонтируют, впрочем, и с этим есть один нюанс. До сих пор остался открытым вопрос, за чей счет будет проводиться ремонт.



А что же делать до июня тем, у кого нет собственного авто?

Транспортный эксперт объединения "Пассажиры Киева" рекомендовал киевлянам активно пользоваться общественным наземным транспортом.

Кроме того, ранее эксперты предостерегали, что проблемы могут возникнуть и на других участках метро, в частности, в тоннеле между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко". В КГГА эти оговорки также подтвердили, но заметили, что все в порядке.



А вот сами киевляне уже демонстрируют высший пилотаж креативности. По улицам столицы теперь разъезжает несколько таких маршруток "Богдан".

"Метро" на Теремки / Фото: из соцсетей

"Метро" на Троещину / Фото: Хмарочос

Как видите – вот какое оно новое метро на Теремки и даже такое желанное метро на Троещину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "КАТАСТРОФА С МЕТРО: стало известно, когда в Киеве откроют все станции!".

По предварительным выводам специалистов, причиной деформации тоннеля между станциями киевского метро "Демеевская" -"Лыбидская" стало некачественное проектирование и строительство.

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