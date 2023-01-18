Катастрофа вертолета Super Puma в Броварах: могли ли пилоты не рассчитать высоту и что видели свидетели

Надежный, современный, мощный — именно так характеризуют специалисты вертолет "Аш-225 Супер-Пума", который разбился в Броварах. Украина закупает эти вертолеты во Франции, наши пилоты уже налетали на них сотни часов, а экипаж, перевозивший высшее руководство Министерства внутренних дел, был очень опытным, говорится в ТСН.

В Сети появились последние видеокадры аэрбаса “Аш-225”, который через несколько минут упадет на детский сад в Броварах и унесет на тот свет по меньшей мере 14 жизней. На месте вспыхнул пожар, выгорало 2 тонны авиационного керосина, ведь вертолет, очевидно, был заправлен под завязку, высшее руководство МВД Украины летело в Харьковскую область.

За расследование этого дела взялись следователи Службы безопасности Украины и у них уже три основных версии. “Нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия, повлекшие уничтожение транспортного средства. Сотрудники СБУ проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все причинно-следственные связи и детали трагедии”, — говорит спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Версия №1 — пожар на борту

Свидетели в соцсетях написали, видели над своими головами, что вертолет горел еще в воздухе.

“Эта информация по слухам, процессуально будет от фиксированной и если будут такие свидетели, то, конечно, мы будем двигаться в этом направлении. Я уверен в следствии будет не одна версия”, — уверяет глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

Версия №2 — нарушение правил полета

Все, кто видел сегодня утром вертолет над столичной Оболонью и в Броварах уверяют, он летел очень низко. Именно поэтому люди его и снимали, но совершенный автопилот и современная авионика позволяет этому вертолету летать в таких погодных условиях.

Съемочным группам ТСН также приходилось летать на Супер-Пуме в сложных погодных условиях. Для украинских пилотов это никогда не было проблемой.

Версия №3 — пилоты из-за тумана не заметили многоэтажку, пытались ее перелететь и зацепились за крышу

Об этом написали сразу после катастрофы, но ее сразу же и отвергли. Вертолет летел на высотки, повреждений на соседних зданиях не нашли. Да и вообще, пилоты хорошо знали маршрут, по которому летели. Еще один момент, все вертолеты семейства "Аэрбас" обладают крайне большой мощностью. Вертолет буквально с места может набирать десяток метров в секунду. "Аш-225" был незагружен, на его борту было 9 пассажиров, а может перевозить до 25. Если бы пилоты увидели за несколько секунд перед собой 12 этажное здание — машина бы смогла перепрыгнуть, двигатели бы вытащили.

Версия №4 – техническая неисправность

Украина закупает вертолеты "Аэрбас" не новыми. К тому же, в 2016 году один из них потерпел крушение вблизи Шотландии. Тогда эксперты назвали причиной крушения разрушения подшипника несущего винта и авиационная служба Франции даже на некоторое время запретила эксплуатацию этих вертолетов, но позже разработчики внесли изменения в конструкцию. Украину поставляли модернизированные машины. "Ну, он пролетел над школой, резко пошел вниз и ударился в сад, пошел огонь и дым", — убеждает свидетельница Мирослава из Броваров.

Полиция признает, у них еще нет одной — основной версии, поэтому просят всех, кто что-то видел и слышал о помощи. “Одно я могу сказать, что очень будет большой объем следственных действий, чтобы выяснить все обстоятельства, но есть просьба к вам к вам ко всем, и кто видел как этот вертолет летел на низкой высоте, обратиться в полицию 102, или в местные полицейские. Обязательно придем к вам и все запишем, это очень важно для объективного всестороннего расследования», – говорит Небитов.

Кроме руководства и сотрудников МВД, а также людей на земле погиб экипаж: Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов. Коллеги погибших пилотов говорят, это был очень опытный экипаж.

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