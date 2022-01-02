Катастрофы и достижения: какими политическими событиями запомнился 2021 год

2021-ый Украина встретила в локдауне.

В 2021-м украинцы имели достаточно поводов и для гордости, и для сожаления.

О том, какими политическими событиями прежде всего запомнился ушедший год, 2 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

ЛОКДАУН

2021-й Украина встретила в локдауне. Правительство дало украинцам отпраздновать. Но сразу после Рождества закрылось все кроме супермаркетов, аптек и заправок. Из-за запрета правительство ввело абсурдные ограничения в продаже несъедобного: можно было купить тазик или ведро, но нельзя – носки и чулки.

Вакцины

Вакцины в январе еще не было, первые вакцины начали делать в конце февраля. Но вакцинация еще долго тормозила, процесс стал массовым только летом. В течение года по миру распространялись два новых штамма "ковида" — "Дельта" и "Омикрон". Оба очень заразны. Украинцев, умерших от заразы с начала пандемии, было уже около ста тысяч.

ДЖО БАЙДЕН

В США в 2021-ом республиканца Дональда Трампа в Белом Доме сменяет демократ Джо Байден. Эти выборы вошли в историю как самые драматические за последние полвека.

Как только Байден переезжает в Овальный кабинет, привет от него получают семь граждан Украины, из которых двое – нардепы. США вводят санкции против Андрея Деркача и Александра Дубинского. Они, полагают в Вашингтоне, вмешивались в американские выборы. Речь шла о записях разговоров Байдена и тогдашнего президента Порошенко, которые обнародовал Деркач. Скандал с этими пленками, а еще с расследованием по фирме Бурисма, в которой работал сын Байдена, еще долго отбрасывает тень на отношения Украины с США.

САНЦКЦИИ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА

А уже в Украине под санкциями оказываются Виктор Медведчук, его партнер Тарас Козак и жена Оксана Марченко. Медведчука обвиняют в государственной измене и финансировании терроризма. Решение принимает СНБО во главе с Зеленским. Санкции распространяются на весь бизнес лидера ОПЗЖ, и главное — на три его телеканала: телесеть, которая распространяла пророссийскую пропаганду и служила пиар-площадкой ОПЗЖ, закрывается.

АГРЕССИЯ РОССИИ

С весны Россия бряцает оружием. Москва концентрирует войска у украинской границы. Разведка сообщает: вторжение может начаться в январе-феврале нового года. Напряжение снижается после двух разговоров Путина с президентом США Байденом. Разгадка проста: Путин угрожает Украине, но стремится договориться с Вашингтоном о распределении зон влияния и получить гарантии, что НАТО не станет расширяться дальше на восток.

30-ЛЕТИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

В августе Украина отмечает 30-летие Независимости. Грандиозный парад, сотни зарубежных гостей. Торжествам предшествует саммит Крымской платформы — Зеленский пытается напомнить миру об аннексии Крыма и создать постоянную площадку для координации усилий для помощи крымским политзаключенным и деоккупации полуострова.

"ВАГНЕРГЕЙТ"

Самому же Зеленскому круглый год не дают забыть и о "Вагнергейте": сканадальный срыв операции по задержанию российских боевиков, причастных, среди прочего, к уничтожению Боинга МН-17. Бывший руководитель разведки утверждает, что приказ отложить операцию передал от Зеленского руководитель президентского офиса Ермак. Власть все отрицает: мол, россиянам никто информацию не сливал, а спецоперация сорвалась, потому что вмешался Лукашенко.

ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ

Осенью в Украине принимают резонансный закон об олигархах. Он предусматривает всеукраинскую перепись богатых и влиятельных с занесением в специальный реестр. А главное – накладывает определенные ограничения на владение телеканалами. Эпопею с принятием закона в парламенте венчает отставка спикера Дмитрия Разумкова. После отставки министра внутренних дел Арсена Авакова летом, он – второй влиятельный политик, покинувший команду президента в 21-м году.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА ПОРОШЕНКО

Уже почти под елку власти снова вспоминают о Петре Порошенко. Теперь его обвиняют в государственной измене. Порошенко пытаются инкриминировать покупку угля у ОРДЛО при посредничестве Медведчука. Подозрение ему пытаются вручить лично возле Верховной Рады. Но не успевают – пятый президент быстро запрыгивает в авто.

На следующий день он — в Польше, откуда передает приветы властям и обещает вернуться в январе.

Власти с ответом не затягивают: пока Порошенко за границей, Офис генпрокурора получает в суде разрешение на его арест с альтернативой залога в миллиард гривен.

Какими политическими событиями запомнился 2021 год

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