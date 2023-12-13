Катки в Киеве: где можно прокатиться и сколько стоят билеты (фото)

Мы собрали адреса, цены на билеты и график работы.

В сезоне 2023-2024 работают много локаций, где можно прокатиться на коньках в Киеве. Катки под открытым небом расположены возле торгово-развлекательных центров Blockbuster Mall, Lavina, Cosmo Multimall, крытый – внутри ТРЦ Dream. Провести активно время на коньках можно также в "Зимней стране на ВДНХ" и на "Арт-заводе Платформа".

ТСН.ua собрал адреса, графики работы и цены на билеты на самые популярные катки в Киеве, которые уже работают или скоро откроются.

Билеты на каток в Киеве в вечернее время и выходные дни стоят от 230 до 410 грн. Скидки действуют для детей, студентов, именинников, участников боевых действий, людей с инвалидностью и многодетных семей.

Отметим, что на некоторых локациях можно купить более дешевые билеты в будние дни или утреннее время. Подробную информацию о ценах и скидках читайте на странице каждого катка в Сети.

Каток возле Blockbuster Mall

Каток под открытым небом. Общая площадь катка, фудкорта и лабиринта иллюминаций составляет 4900 кв.

Где находится: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандеры, 36.

ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандеры, 36. Когда работает: ежедневно с 10:00 до 22:00.

ежедневно с 10:00 до 22:00. Сколько стоит: будние дни – 300 грн/безлимитный билет (коньки входят в стоимость), выходные дни – 400 грн/безлимитный билет.

будние дни – 300 грн/безлимитный билет (коньки входят в стоимость), выходные дни – 400 грн/безлимитный билет. Страница катка в Сети

Каток возле Blockbuster Mall/Фото: blockbustermall.com.ua

Каток в ТРЦ Dream

Крытый каток площадью 1 193 кв. м. На территории есть кафе.

Где находится: просп. Оболонский, 1Б на третьем этаже ТРЦ Dream.

просп. Оболонский, 1Б на третьем этаже ТРЦ Dream. Когда работает: с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса).

с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса). Сколько стоит: 230 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 140 грн/учащийся, 160 грн/детский и пенсионный. Для именинников действует скидка 50%.

230 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 140 грн/учащийся, 160 грн/детский и пенсионный. Для именинников действует скидка 50%. Страница катка в Сети

Каток в ТРЦ Dream/Фото: dreamtown.ua

Каток возле ТРЦ Lavina

Каток площадью 800 кв. м. под открытым небом. На территории установлена новогодняя елка и работает ярмарка.

Где находится: ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6Д.

ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6Д. Когда работает: с 19 декабря 2023 года.

с 19 декабря 2023 года. Сколько стоит: Уточняйте после вскрытия.

Уточняйте после вскрытия. Страница катка в Сети

Каток возле ТРЦ Lavina/Фото: Lavina Mall

Зимняя страна на ВДНХ

Каток под открытым небом площадью 2 500 кв. м. В этом году в центре катка расположена неоновая елка, а "держат" ее четверо снеговиков.

Где находится: пр-т. Академика Глушкова 1, метро "Выставочный центр", Центральная площадь.

пр-т. Академика Глушкова 1, метро "Выставочный центр", Центральная площадь. Когда работает: с 12:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным и праздничным дням. С 9.12.23 по 25.02.24.

с 12:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным и праздничным дням. С 9.12.23 по 25.02.24. Сколько стоит: 350 грн/стандартный билет, 250 грн/льготный (коньки входят в стоимость). 332,50 грн — при оплате картой Visa, 315 грн — при оплате картой Visa от Сбербанк.

350 грн/стандартный билет, 250 грн/льготный (коньки входят в стоимость). 332,50 грн — при оплате картой Visa, 315 грн — при оплате картой Visa от Сбербанк. Страница катка в Сети

Зимняя страна на ВДНХ/Фото: vdng.ua

Хрустальный каток

Каток под открытым небом площадью 1 600 кв. м. Украшена декорациями, фотозонами и елкой в виде гигантского кристалла. На территории также работает итальянская карусель и фуд-корт.

Где расположен: ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6

ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6 Когда работает: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00. С 9 декабря 2023 года – 28 января 2024 года.

выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00. С 9 декабря 2023 года – 28 января 2024 года. Сколько стоит: 410 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 300 грн/льготный билет. 389,50 грн — при оплате картой Mastercard, 369 грн — при оплате картой Mastercard от Сбербанк.

410 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 300 грн/льготный билет. 389,50 грн — при оплате картой Mastercard, 369 грн — при оплате картой Mastercard от Сбербанк. Страница катка в Сети

Хрустальный каток/Фото: kryshtaleva_kovzanka

Каток IceLight

Каток под открытым небом площадью более 1 000 кв.м. На территории отеля есть теплый павильон и фудкорт.

Где находится: Арт-завод Платформа, ул. Якова Гнездовского, 1А, Маркет Молл "Дарынок" вход №6.

Арт-завод Платформа, ул. Якова Гнездовского, 1А, Маркет Молл "Дарынок" вход №6. Когда работает: понедельник-четверг с 10:00 до 21:00, выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00.

понедельник-четверг с 10:00 до 21:00, выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00. Сколько стоит: 300 грн/безлимит (коньки входят в стоимость). Бесплатно детям до четырех лет, участникам боевых действий – 50%. Пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям скидка 30%.

300 грн/безлимит (коньки входят в стоимость). Бесплатно детям до четырех лет, участникам боевых действий – 50%. Пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям скидка 30%. Страница катка в Сети

Каток IceLight/Фото: linka_pavlenko

Fifty Ice Arenа

Крытый каток площадью 2000 кв. м, подсвечивается неоном. На территории отеля есть кафе.

Где расположен: ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6

ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6 Когда работает: каждый день с 08:00 до 22:10.

каждый день с 08:00 до 22:10. Сколько стоит: 230-250 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость).

230-250 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость). Страница катка в Сети

Fifty Ice Arenа/Фото: fifty.ice

Напомним, в Киевской области разразился скандал из-за новогодней елки. Ее украсили рисунками русских новогодних и мультгероев.

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