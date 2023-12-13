Катки в Киеве: где можно прокатиться и сколько стоят билеты (фото)

Мы собрали адреса, цены на билеты и график работы.
В сезоне 2023-2024 работают много локаций, где можно прокатиться на коньках в Киеве. Катки под открытым небом расположены возле торгово-развлекательных центров Blockbuster Mall, Lavina, Cosmo Multimall, крытый – внутри ТРЦ Dream. Провести активно время на коньках можно также в "Зимней стране на ВДНХ" и на "Арт-заводе Платформа".
ТСН.ua собрал адреса, графики работы и цены на билеты на самые популярные катки в Киеве, которые уже работают или скоро откроются.
Билеты на каток в Киеве в вечернее время и выходные дни стоят от 230 до 410 грн. Скидки действуют для детей, студентов, именинников, участников боевых действий, людей с инвалидностью и многодетных семей.
Отметим, что на некоторых локациях можно купить более дешевые билеты в будние дни или утреннее время. Подробную информацию о ценах и скидках читайте на странице каждого катка в Сети.
Каток возле Blockbuster Mall
Каток под открытым небом. Общая площадь катка, фудкорта и лабиринта иллюминаций составляет 4900 кв.
- Где находится: ТРЦ Blockbuster Mall, просп. Степана Бандеры, 36.
- Когда работает: ежедневно с 10:00 до 22:00.
- Сколько стоит: будние дни – 300 грн/безлимитный билет (коньки входят в стоимость), выходные дни – 400 грн/безлимитный билет.
- Страница катка в Сети
Каток в ТРЦ Dream
Крытый каток площадью 1 193 кв. м. На территории есть кафе.
- Где находится: просп. Оболонский, 1Б на третьем этаже ТРЦ Dream.
- Когда работает: с 8:00 до 20:55 (начало последнего сеанса).
- Сколько стоит: 230 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 140 грн/учащийся, 160 грн/детский и пенсионный. Для именинников действует скидка 50%.
- Страница катка в Сети
Каток возле ТРЦ Lavina
Каток площадью 800 кв. м. под открытым небом. На территории установлена новогодняя елка и работает ярмарка.
- Где находится: ТРЦ Lavina Mall, ул. Берковецкая, 6Д.
- Когда работает: с 19 декабря 2023 года.
- Сколько стоит: Уточняйте после вскрытия.
- Страница катка в Сети
Зимняя страна на ВДНХ
Каток под открытым небом площадью 2 500 кв. м. В этом году в центре катка расположена неоновая елка, а "держат" ее четверо снеговиков.
- Где находится: пр-т. Академика Глушкова 1, метро "Выставочный центр", Центральная площадь.
- Когда работает: с 12:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным и праздничным дням. С 9.12.23 по 25.02.24.
- Сколько стоит: 350 грн/стандартный билет, 250 грн/льготный (коньки входят в стоимость). 332,50 грн — при оплате картой Visa, 315 грн — при оплате картой Visa от Сбербанк.
- Страница катка в Сети
Хрустальный каток
Каток под открытым небом площадью 1 600 кв. м. Украшена декорациями, фотозонами и елкой в виде гигантского кристалла. На территории также работает итальянская карусель и фуд-корт.
- Где расположен: ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6
- Когда работает: выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00, будние дни – с 12:00 до 22:00. С 9 декабря 2023 года – 28 января 2024 года.
- Сколько стоит: 410 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость), 300 грн/льготный билет. 389,50 грн — при оплате картой Mastercard, 369 грн — при оплате картой Mastercard от Сбербанк.
- Страница катка в Сети
Каток IceLight
Каток под открытым небом площадью более 1 000 кв.м. На территории отеля есть теплый павильон и фудкорт.
- Где находится: Арт-завод Платформа, ул. Якова Гнездовского, 1А, Маркет Молл "Дарынок" вход №6.
- Когда работает: понедельник-четверг с 10:00 до 21:00, выходные и праздничные дни с 10:00 до 22:00.
- Сколько стоит: 300 грн/безлимит (коньки входят в стоимость). Бесплатно детям до четырех лет, участникам боевых действий – 50%. Пенсионерам, людям с инвалидностью и многодетным семьям скидка 30%.
- Страница катка в Сети
Fifty Ice Arenа
Крытый каток площадью 2000 кв. м, подсвечивается неоном. На территории отеля есть кафе.
- Где расположен: ТРЦ Cosmo Multimall на Шулявке, ул. Вадима Гетьмана, 6
- Когда работает: каждый день с 08:00 до 22:10.
- Сколько стоит: 230-250 грн/стандартный билет (коньки входят в стоимость).
- Страница катка в Сети
Напомним, в Киевской области разразился скандал из-за новогодней елки. Ее украсили рисунками русских новогодних и мультгероев.
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