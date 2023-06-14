Катя не была на балконе, потому что его нет: семья погибшей от "Шахеда" в Киеве девушки рассказала о ней

Девушку похоронили в селе Затурцы на Волыни, где она родилась и выросла, там остались их с сестрой родители.

15 дней назад обломки вражеского "Шахеда" попали в жилую многоэтажку в Голосеевском районе Киева. Один из них убил 32-летнюю Екатерину Кардаш, которая в момент атаки была дома. Родные девушки решились рассказать ее историю, в частности – как именно погибла Екатерина. Они опровергают версию городских властей о том, что в момент попадания обломков девушка была на балконе, говорится в ТСН.

"Я спал на кровати, Катя не спала, потому что она запускала новый проект", — рассказывает об ужасной ночи на 30 мая жених погибшей Иван.

Тогда во время очередной атаки на столицу обломок российского "Шахеда" попал в их с Катей квартиру. “Она подошла к окну и произошел взрыв, она упала, взрыв меня оглушил, я направился к ней она, вся в крови. Я пытался оказать какую-нибудь помощь”, — вспоминает Иван.

Поняв, что сам не справится, пошел звать на помощь. С 20 этажа горящей многоэтажки девушку получили спасатели. От полученных травм 32-летняя Катя погибла в карете скорой. "Ее реанимировали где-то минут 15-20, потом вышли ко мне и сказали, что черепно-мозговая травма, шансов не было", — вспоминает сестра погибшей Маргарита.

Впоследствии и Иван и сестра Маргарита узнали, что глава Киева Виталий Кличко отметил, что Катя погибла, когда вышла на балкон смотреть, как сбивают дроны. Впрочем, в комнате, где была пара, даже нет балкона. “Вы сами видите, что балкона нет. Это неправда, не знаю, откуда эта информация появилась”, — возмущается Иван.

Иван после трагедии провел десять дней в больнице, осколки изрубили его туловище и руки, несколько швов есть и на лице. Сейчас через две недели после трагедии Иван и сестра Кати Маргарита вернулись в квартиру, чтобы забрать вещи. Здесь вместе с невестой парень прожил более 6 лет. На кухне, где взрывной волной разбросало вещи, два года назад сделал любимой предложение. “Мы дефакто были мужем и женой, но свадьбу мы откладывали из-за войны. Катя хотела вечеринку. Она была очень открытым человеком, было очень много друзей. Людей, которых она собирала вокруг себя. Катя организовывала синемологии, приходили люди, смотрели фильмы и обсуждали”, — рассказывает Иван.

Маргарита вспоминает младшую на год сестру и рассказывает – Катя очень любила жизнь и помогать другим, к ней всегда обращались за советом. Она постоянно училась и читала. “Она за что не бралась – все у нее получалось. Запомню ее счастливой однозначно, улыбающейся, с глазами полными любопытства и восхищения, и вопросов, и идей”, — говорит сестра.

Последний год кроме работы по подбору и управлению кадрами погибшая Катя занималась продюсированием. Имела с десяток проектов, помогая их развивать.

24 этажный дом, где жила Катя с Иваном, сейчас ждет восстановления, его проект разрабатывают архитекторы. В высотку вернулись почти все жители, они до сих пор убирают мусор, ждут ремонта лифта, который вырвало взрывной волной, и новые окна.

Семья Кати сегодня забрала все вещи и в эту квартиру возвращаться не будет. «Я иногда спрашиваю, достаточно ли я сделала для нее, давала ли ей столько любви, сколько она мне, потому что я свои конфеты съедала сначала, а потом она делилась своими со мной, я бы так хотела отдать тоже все для нее. Я надеюсь, что она была счастлива с нами», – говорит сестра погибшей.

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