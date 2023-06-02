"Кайф немного ловишь": бойцы под Нью-Йорком рассказали, что поднимает настроение на работе

Линия столкновения в районе Нью-Йорка уже давно существенно не двигалась, но рядом оккупированная Горловка, так что война здесь в основном позиционная.

В украинском поселке Нью-Йорк в Бахмутской общине участились вражеские обстрелы из артиллерии и минометов. Там оккупанты применяют реактивные системы залпового огня и регулярно бросают в поселок авиабомбы, также целенаправленно обстреливают гражданские машины и пытаются малыми группами выдвигаться вперед, говорится в ТСН.

Россияне в поселке уже разрушили автовокзал, избили заправки, разбили магазины. Оккупанты обстреливают ствольной артиллерией, гатят минометами, периодически — из оккупированной Горловки отправляют бомбить сюда авиацию. Ситуацию усложняет особенности местности: поселок расположен в низине, рядом – оккупированные терриконы.

Открытые участки дороги россияне простреливают из противотанковых управляемых ракет, поэтому проезжать нужно максимально быстро. На днях здесь погибли двое гражданских, их сгоревшая машина все еще стоит посреди дороги. Противник попали ее противотанковой ракетой с возвышенности. Свою кровавую охоту на мирное население оккупанты не скрывают: все сняли на видео и выложили в Сеть.

Линия столкновения в районе Нью-Йорка уже давно существенно не двигалась, но рядом оккупированная Горловка, так что война здесь в основном позиционная. “Война, как война. Постоянные наступления, постоянные отражения наступлений”, — говорят бойцы.

Позиции противника на подступах к поселку только засекли наши беспилотники, поэтому минометчики становятся к работе. “У него полторы тонны отдача. Типа, 3-4 выстрела и загоняет его вниз по самый ствол”, — рассказывают бойцы об условиях работы после дождей с минометом.

Каждый раз бойцы отбрасывают грязи лопатами, вводят поправки. Впоследствии на лицах бойцов появляется улыбка, они уничтожили противнику очередной наблюдательный пункт. "Это было четко. Кайф чуть-чуть ловишь, что ты не просто так здесь, что ты приносишь результат и делаешь какие-то минимальные шаги, но к победе”, — объясняют эмоции бойцы.

После такого, в ближайшие минуты расчет с воздуха будут выслеживать вражеские дроны и попытаться поразить своим огнем. Именно за ответной стрельбой — минометчики часто и оценивают качество своей работы. “Если не отвечают, ну то ли нечем, значит хорошо. Или уже некому, такое тоже бывает”, — говорят ребята.

После опыта у Бахмута на этом направлении фронта война бойцов уже не пугает. "Здесь хоть какая-нибудь жизнь есть, там даже птицы не летают", — говорят бойцы.

Активность врага на Горловском направлении в последние недели увеличивается, вероятнее всего, российское оружие, которое ВСУ не добили в Бахмуте, теперь переправляется на другие участки фронта. “Перестрелки между огневыми позициями сейчас каждый день. Наша задача – не дать им пройти вперед”, — говорят воины.

Только нанеся врагу невосполнимые потери, можно рассчитывать на победу, говорят здесь, в украинском Нью-Йорке, поэтому работают над этим.

Оккупанты остановили наступательные действия в районе Бахмута, об этом в своем телеграмм-канале информирует заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, враг заменяет "вагнеровцев" регулярными войсками и дальше беспощадно обстреливает Бахмут из артиллерии. Во время затяжного штурма города ее стащили рекордное количество, теперь некоторую технику могут раскоцентрировать на другие участки фронта. О таких ротациях в силах врага в районе Бахмута ранее сообщал и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его данным, россияне сейчас концентрируются на трех других участках фронта. Какие именно это локации, Данилов не сообщал, в то же время усиление военного потенциала наши военные уже ощущают в районе Горловки.

Читайте также:

Под взрывами бежала к укрытию, чтобы спасти дочь: родственники погибших от ракеты рассказали, что предшествовало трагедии

День открытых дверей в укрытиях: после трагедии в столице наперегонки открывают бомбоубежища, но не без скандалов

"Почувствовала, как выбила собой стеклопакет": пострадавшие у закрытого укрытия в Киеве люди вспомнили ужасы трагедии