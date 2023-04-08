"Каются и просят не сажать в тюрьму": как в Украине начали наказывать уклоняющихся от мобилизации

В Украине после полномасштабного вторжения российских войск за уклонение от мобилизации уже осуждены несколько сотен украинцев практически из всех регионов страны.

Однако, как следует из данных Единого реестра судебных решений, чаще всего сейчас выносятся приговоры на западе Украины. В некоторых из вердиктов раскрыты детальные подробности того, по каким причинам тот или иной гражданин решил избежать мобилизации.

5 лет тюрьмы за уклонение

К примеру, в конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил 5 лет лишения свободы отцу двух малолетних детей за то, что он отказался от мобилизации.

В приговоре отмечается, что, кроме двух детей, мужчина имеет на содержании мать-пенсионерку:

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме, пояснил, что действительно будучи военнообязанным, прошел комиссию ВМК и был признан пригодным. Он в письменном виде отказался от призыва на военную службу, поскольку на его содержании находятся двое малолетних детей 6-ти лет и 1,5 месяца, в то время женщина была беременна, кроме того с ним проживает и его мать, которая является пенсионеркой и также находится на его содержании".

Как оказалось, суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему 3 года испытательного срока. То есть назначил условное наказание.

Сказал, что не может убивать и ненавидеть

В Закарпатской областной прокуратуре нам сообщили, что счет уголовных производств в регионе в отношении уклонистов идет на сотни.

"С 24.02.2022 и по состоянию на конец марта 2023 года на Закарпатье зарегистрировано 380 производств по статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За этот период в отношении более чем 90 лиц уже есть приговоры суда, которые вступили в силу. Часто судьи в отношении таких лиц выносят решения об "условном" наказании, то есть лишении свободы с установлением испытательного срока. Такая практика распространена тогда, когда лицо не было судимо и не привлекалось к уголовной ответственности раньше. В ином случае граждан осуждают к реальной мере наказания", - сообщила нам спикер прокуратуры Катерина Хижняк.

К этому она добавила: "Но и тут бывают исключения: например, в начале этой недели на Тячивщине по аргументам прокурора Тячевской окружной прокуратуры 40-летнего жителя пгт. Буштино осудили к 3 годам лишения свободы. Сейчас этот приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Как рассказал процессуальный прокурор, обвиняемый был признан пригодным к военной службе и подлежал призыву, накануне успешно прошел военно-медицинскую комиссию. Он получил повестку на отправку в августе, но в РТЦК тогда не явился. В декабре прошлого года в очередной раз отказался от получения повестки и написал заявление об отказе о призыве по мобилизации, поскольку его взгляды противоречат тому, чтобы брать оружие в руки, убивать и ненавидеть людей. При этом о принадлежности к какой-либо религиозной организации, исповедующей отказ службы в армии, мужчина не сообщил. В судебном заседании он жаловался, что сообщал о проблемах со здоровьем, на что никто не обращал внимания при прохождении ним ВМК. При этом никаких документов, которые подтверждали бы такие проблемы, мужчина не имел. Известно также об отсутствии обращений от этого лица в местные медучреждения после получения повестки в августе 2022 года. Учитывая все обстоятельства и позицию прокурора о необходимости назначения реальной меры наказания, Тячивский райсуд принял решение признать мужчину виновным и осудить к 3 годам заключения".

Думал, что не заберут

На три года лишения свободы Маневицкий суд Волынской области в конце января осудил потерпевшего от аварии на ЧАЭС жителя региона, уклонявшегося от мобилизации. Как оказалось, обвиняемый сообщил суду, что имеет заболевание, и, кроме этого, его брат находится в плену.

Об обстоятельствах дела в приговоре суда сообщается следующее: "Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме и сообщил, что действительно он в 16 часов 23.09.2022 получил повестку о явке в пункт сбора в этот же день в 20.00. До этого, два раза в другие даты до этого события, он был доставлен из пункта сбора, однако через некоторое время возвращен домой в связи с состоянием здоровья, так как он болеет синдромом Рейно (заболевание нервной системы – ред.). Поэтому он считал, что и на этот раз будет возвращен, а потому решил не прийти на пункт сбора в 20 часов 23.09.2022.Также сообщил суду, что его родной брат является военнослужащим и находится в настоящее время в плену. О содеянном сожалеет, просит суд строго не наказывать и не лишать его свободы".

При этом суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему один год испытательного срока.

В травму руки не поверили

А вот в конце прошлого года в этом же, Маневицком суде, уже другой обвиняемый сообщил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки, о чем известил дежурного РТЦК (военкомата – ред.).

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме и сообщил, что он не желал поступать на военную службу во время мобилизации 28.08.2022, так как имел травму руки, о чем сообщил дежурному РТЦК СП, но его жалобы на состояние здоровья не приняли во внимание, поэтому он умышленно не прибыл в определенное в повестке время на сборный пункт. О совершенном сожалеет, просит суд строго не наказывать", — сообщается в приговоре.

Суд наказал этого мужчину тремя годами тюрьмы, но с испытательным сроком в 1 год.

Был под домашним арестом

Как оказалось, среди обвиняемых "уклонистов" есть и такие, кому на время следствия был назначен домашний арест. О таком случае идет речь в приговоре Сосновского районного суда Черкасс от 16 ноября прошлого года.

В приговоре отмечается, что экспедитор одной из фирм уклонился от мобилизации после получения повестки, расписался за ее вручение, но не прибыл к месту призыва.

Суд назначил этому уклоняющемуся три года лишения свободы, но с двухлетним испытательным сроком. То есть назначил условное наказание.

Жаловался на выводы врачей

Однако далеко не все судебные процессы в отношении уклояющихся заканчиваются условным наказанием.

В начале этого года Ахтырский горрайонный суд назначил три года тюрьмы уклоняющемуся от мобилизации офицеру запаса. Кроме того, суд постановил арестовать обвиняемого в зале заседаний.

О деталях дела в приговоре сказано, что обвиняемый не признал своей вины, суду заявил о том, что у него болело колено и он решил лечиться.

Также в суде обвиняемый отмечал, что, несмотря на то, что он уже полностью завершил свое лечение, он и в настоящее время не желает направляться на военную службу по мобилизации, поскольку считает, что постановление ВМК было незаконным, однако его результатов не обжаловал.

Напомним, ранее сообщалось о том, могут ли мобилизовать больных гипертонией.

Читайте также: