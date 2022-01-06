Казахстан в огне: что нужно знать о причинах газовых протестов и при чем здесь Россия

Казахстан в огне: что нужно знать о причинах газовых протестов и при чем здесь Россия

Протесты в Казахстане действительно имеют социально-экономическую природу. Но Россия сейчас может успешно использовать этот кризис в свою пользу.

События в Казахстане развиваются с молниеносной скоростью. Начавшиеся 2 января протесты против двукратного повышения цен на сжиженный газ за пять дней переросли в антитеррористическую операцию и привлечение военных Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

Событие беспрецедентное. ОДКБ была создана в 1992 году Россией после развала Варшавского договора в противовес НАТО. Но до сих пор это был скорее мертворожденный проект. Еще в 1999 году его ряды покинули Азербайджан и Грузия, а в 2012 году – Узбекистан. Да и за 30 лет существования еще ни разу статья устава ОДКБ о коллективной обороне не применялась.

Обращаясь к ОДКБ, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". Но может ли Россия под прикрытием ОДКБ вводить войска в Казахстан для подавления внутренних протестов? Ведь механизм ОДКБ о коллективной обороне может быть применен только в случае внешней агрессии против страны-члена Организации. Вопрос риторический для всего мира с учетом норм международного права.

ТСН.ua собрал первопричины кровавого протеста в Казахстане, который уже привел к жертвам с обеих сторон, и интересах Москвы взять под контроль страну.

Правление Назарбаева

Что украинцы знают о Казахстане? Что страна географически зажата между Россией и Китаем, и по Нурсултану Назарбаеву, правящему там уже более 30 лет. Он был против развала "совка", имеет дружеские отношения с Владимиром Путиным и предлагал Украине перенести минскую переговорную площадку по Донбассу в Нур-Султан.

Есть и другая сторона медали – многомиллиардное состояние семьи Назарбаева. СМИ писали, что в Швейцарии на берегу Женевского озера трехуровневым особняком площадью 3200 кв м владеет Динара Кулибаева – дочь Назарбаева. И это далеко не все богатства семьи за границей.

Хотя первый президент Казахстана, правивший страной 30 лет, весной 2019 года и ушел в отставку, назначив своего преемника Токаева, который потом "победил" на выборах, семья Назарбаева продолжает контролировать все финансовые потоки в стране. А контроль за нефтью и газом в Казахстане принадлежит двум зятям Назарбаева (один из них, по сообщениям СМИ, уже сбежал в Россию).

В Казахстане долгое время существовал определенный общественный договор: Назарбаев и его семья обеспечивает населению нормальную жизнь, а сам Назарбаев сохраняет единоличную авторитарную модель правления. Но кризис, вызванный пандемией COVID-19, растущая инфляция и повышение цен на сжиженный газ пошатнули эту конструкцию. Во всех бедах люди обвиняют коррупцию и кумовство, в которой погрязла семья Назарбаева. Именно поэтому люди хотят изменить систему.

Причины недовольства

Что стало спусковым крючком протестов?

Во-первых, митинги, начавшиеся 2 января с нефтяного города Жанаозен, действительно имеют социально-экономическую природу. Триггером действительно стало одномоментное повышение цен на сжиженный газ на автозаправках вдвое: с 70 до 120 тенге за литр (с 4,41 до 7,56 грн). Под давлением улицы власти согласились снизить цены даже ниже, чем они были до протестов – до 50 тенге/литр (3,15 грн).

Более того, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (который по законодательству является лидером нации) покинул пост Совбеза, а президент страны Касим-Жомарт Токаев даже отправил правительство в отставку. Но это не помогло, протесты быстро радикализировались и переросли в погромы, мародерство и поджог админзданий.

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Во-вторых, нужно понимать, что Казахстан – девятая в мире по площади страна. При этом там проживает всего 18,75 млн населения. Огромные расстояния люди преодолевают машинами, не говоря уже о бизнесе и предприятиях, которые перевозят свою продукцию и товары. Вот почему для них критически важен дешевый автомобильный газ.

К тому же ТСН.ua уже писал, что в городе Жанаозен есть газоперерабатывающий завод. Но объемы производства голубого топлива не покрывают потребности региона, так как износ оборудования завода, работающего с 1973 года, достигает 90%. И никто не хочет вкладывать средства в модернизацию. Газ, добытый в Казахстане, практически весь отправляется на переработку в Россию, а уже потом попадает обратно.

Понятно, что цена газа в 50 тенге/литр нерыночная. Разница покрывается из бюджета. Но больше этого народ возмутил тот факт, что у Казахстана достаточно своего газа (по залежам голубого топлива страна занимает 22 строчку в мире). Почему же люди должны переплачивать за него на заправках в то время, когда семья Назарбаева продает его России, еще и наживается на этом?

В-третьих, протесты, главным лозунгом которых стал "Шал, кет!" ("Старик, иди!" в адрес Назарбаева), быстро радикализировались, а требования людей расширились. Они призывают побороть коррупцию и кумовство, создать новые рабочие места, вернуть страну к Конституции 1993 года (фактически модели парламентской республики), назначить временное правительство из авторитетных граждан и провести честные выборы.

Но даже если власть удовлетворит все требования людей, кто их поведет за собой? Пока явного лидера или нескольких в этих массовых митингах в Казахстане не видно. Все казахские оппозиционеры либо за границей, либо не имеют достаточной поддержкой народа. А вот у России есть свои ставленники, которая, если и не имела отношения к началу беспорядков, теперь уже точно играет ведущую роль в стабилизации власти Токаева.