"Казанова" ровенского ТЦК вернулся с фронта и получил новую должность

Глава ровенского ТЦК Александр Ярмошевич после скандального видео, где он в рабочем кабинете целуется с коллегами, решил уйти на фронт.

В распоряжении ТСН.ua оказался документ, из которого стало известно, что Ярмошевич уже вернулся с передовой. Кроме того, он назначен командиром бригады в Ужгороде для создания новой бригады.

Напомним, глава ровенского ТЦК подполковник Александр Ярмошевич попал в любовный скандал. В Сети появилось видео, как он на рабочем месте целуется с некоторыми коллегами. Кадры получили посредством тайного видеонаблюдения.

В Сухопутных силах заявили, что уже начали служебную проверку, по результатам которой дадут надлежащую оценку как содержанию смонтированного видео, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении.

Впоследствии Ярмошевич написал рапорт об увольнении и начал служить в одной из боевых частей на фронте.

Согласно открытой информации, Александр Ярмошевич женат и имеет ребенка.

Что известно о Ярмошевиче

Об Александре Ярмошевиче известно не так много. Он возглавлял Ровенский ТЦК с 2021 года. До этого он участвовал в АТО. В декларации за 2023 год Ярмошевич отметил, что приобрел AUDI Q7 в 2014 году выпуска за 501 тысячу гривен. Правда, на сайтах продаж автомобилей такая стоит не менее 800 тысяч. Зарплата военкома за год составляла чуть более 400 тысяч грн. В то же время его жена Валентина заработала больше мужа – более 800 тысяч грн.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сначала блондинка, потом рыженькая! Любовный скандал в ТЦК получил неожиданное продолжение!

Читайте также: