"Казанова" с ТЦК: любовный скандал с ровенским военкомом взбудоражил Сеть

Эти кадры уже видела вся страна. Сначала страстные поцелуи с блондинкой, а затем с рыженькой.

Снова ТЦК зажигает. Это совсем не то, что вы привыкли слышать о ТЦК. Словом, в Сети прошла интересная история досуга начальника Ровенского объединенного городского ТЦК и СП, неизвестные установили в кабинете руководителя скрытую камеру и заняли, чем он занимается.

Как отреагировали украинцы и говорят в Сухопутных войсках, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Любовный треугольник в ТЦК

Эти кадры уже видела вся страна. Сначала страстные поцелуи с блондинкой, а затем с рыженькой. Это история о том, как начальник Ровенского ТЦК подполковник Александр Ярмошевич попал в любовный скандал. В Сети появилось видео, как он на рабочем месте развлекается с подчиненными противоположного пола.

Сколько девушек у руководителя ТЦК?

Правда, в Сети до сих пор думают: одна ли это дама на видео, которая просто изменила цвет волос, или все же разные. Но шутки шутками, а по этой записи в городе проводят служебную проверку начальника ТЦК. Вот только есть нюанс, кадры получили с помощью секретного видеонаблюдения.

Впервые видео опубликовал на своем Telegram-канале антиукраинский блоггер Анатолий Шарий, заявив, что на видео полковник Александр Ярмошевич. Что хотели действительно увидеть в этом кабинете — неизвестно, зато видео уже несколько дней не дает покоя пользователям. Между тем , заявление сделали и в Сухопутных войсках Украины:

“В Сети из антиукраинских источников распространяется видео с участием предположительно начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области. По поводу обнародованного видео начата служебная проверка. В дальнейшем надлежащая оценка будет дана как содержанию смонтированного видеоряда, временного промежутка, так и факту установления секретного видеонаблюдения в служебном помещении. Также инициировано обращение в соответствующие правоохранительные органы о содействии в расследовании и объективном, всестороннем выяснении всех обстоятельств происшествия”.

Есть еще жена! А в скандал вмешается полиция

После этого инцидента также обратятся в правоохранительные органы для содействия в расследовании и установлении всех обстоятельств происшествия. Правда, неизвестно, что страшнее, служебная проверка это одно, но… Что может быть хуже разъяренной женщины? Две разъяренные женщины, ну, или три. Ибо, судя по декларации у председателя Ровенского ТЦК есть жена Валентина и сын.

Между тем, СМИ сообщают, что сам Ярмошевич прокомментировал историю на своей странице в Facebook. Он якобы заявил, что уже несколько дней подряд враги пытаются его дискредитировать, но видео активно начали обсуждать 28 марта, после публикации беглым пропагандистом Шарием.

Что еще интереснее, после обнародованных видео при Ярмошевиче вступилась и его законная жена. Она публично поддержала его, назвала профессионалом, с 2014 года защищавшим Украину на фронте. Она отметила, что сотрудники этого ТЦК "не "упаковали" военнообязанных", а всегда соблюдали законодательство, и призвала врагов не "жить жизнью соседа", а обратить внимание на свою семью.

Однако к моменту выпуска мы не смогли проверить эту информацию, ведь оба поста недоступны. Впоследствии Шарий распространил еще одно видео, на котором начальник ТЦК якобы говорит по телефону с женщиной, обсуждая обнародование кадров с поцелуями.

Реакция военных

Шарий с иронией подписал это видео: "Привет от призывников Ровно!". Если видео все же правдивое, то вопрос, конечно, возникает, не создано ли рабочее место для конкретных задач, тем более, на такой должности. Впрочем, среди украинцев и военнослужащих нашлись те, кто встал на защиту руководителя ТЦК. К примеру, в своих соцсетях военнослужащая Ярина Черногоз разместила фото с любимым и написала несколько слов.

"Это фото в поддержку военных с ТЦК, против которых ведется российскими ресурсами дискредитационная кампания, чтобы сорвать мобилизацию и быстрее нас оккупировать из-за нехватки личного состава... И вы в ТЦК тоже целуйтесь побольше — и побольше присылайте толковых копателей блиндажей".

Реакция Сети

В Сети до сих пор продолжается обсуждение видео. Украинцы шутят кто о чем.

Блондинка ему явно больше нравится)

Молодец, рождаемость, видимо, в Украине поднимает. Шмигаль же говорил, что три ребенка на семью. Вот он и старается

Но утешают его. Может, у него душевная травма

требую второй части видео. завершающей

Фух. Главное, что мужчинам на видео, не досталось от руководителя

Он укрепляет отношения с коллегами)

чтобы взятки не брал, пусть целуются

Когда последним зашел мужчина, я дрогнула

Это прекрасно, что мужчина любит женщин, а женщины мужчин. Таков у Всевышнего и был первоначальный план. Было бы хуже, если бы он мужчин целовал)

Есть и те, кто такое поведение на работе воспринимает крайне негативно.

Какая гадость! Вот прославились на всю страну! Не работа, а мед. Сидят в теплые и добрые, зарплаты исправно платятся, взятки заносятся, виллы строятся, боевые подруги обслуживают, не жизнь, а сказка. Хорошая работа в ТЦК, штаты раздуваются постоянно и главное, уже семьями там жируют и чувствуют себя пупами земли. И уверена, ничего и проверка не даст, как обычно, разве что в другую область переведут или поменяют местами с заместителем.

Это видео для тех, кто говорит, что ТЦК работает для защиты государства, и его народа, а все те, кто не идет в ТЦК по повести — уклоняющие и цыкуны, вот смотрите, какие героические люди там работают. Эта война не когда не закончится — так она только на руку. Это не тцк, а бандформирование, сколько жизней утеряно из-за таких и их коллег по бизнесу, влк

Что известно об Александре Ярмошевиче?

Александр Ярмошевич возглавляет Ровенский ТЦК с 2021 года. До этого он участвовал в АТО. В декларации за 2023 год Ярмошевич указал, что приобрел AUDI Q7 в 2014 году выпуска за 501 тысячу гривен. Правда, на сайтах продаж автомобилей, такая стоит не менее 800 тысяч. Зарплата военкома за год составила чуть более 400 тыс. грн. В то же время, его жена Валентина заработала более мужа, более 800 тыс. грн. Да и такое бывает. Впрочем, остается вопрос: кто и для чего разместил скрытые камеры в кабинете руководителя ТЦК.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Любите чернобровые, но не с скалями!" ЛЮБОВНЫЙ СКАНДАЛ В ТЦК! Сеть гудит!

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