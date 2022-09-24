Казарма в подвале психбольницы и застенка в подсобке магазина: как россияне пол года жили в поселке на Харьковщине

После того, как украинские военные выгнали оккупантов за государственную границу в Харьковской области — враг обустроил огневые позиции на господствующей высоте и ежесуточно стреляет через границу. В Стрелечей, а также в окрестных селах на севере Харьковщины, обнаруживают новые следы военных преступлений, которые совершали россияне в период оккупации.

Репортаж из Харьковской области – в сюжете ТСН.

Передовая в Харьковской области теперь проходит прямо вдоль государственной границы с территорией России. За забором Стрелки – российская граница. В кустах, в каждом кусте сидит рашист. В любую минуту они открывали огонь по военным, по мирному населению", — говорит заместитель командира батальона 127 бригады ТРО "Строитель".

На днях на недавно освобожденный проходящий из Стрелечего на Харьков дорогу россияне прямой наводкой расстреляли гражданское авто с двумя женщинами-медиками. Следующие сутки здесь погибли еще четверо гражданских.

Ближайший холм – поле и лесок – уже территория РФ. Именно туда украинские военные отбросили оккупантов, и именно там теперь они обустроили свои огневые позиции. Именно из тех лесов время от времени по Стрелочному стряпают вражеские танки. Когда во время контрнаступления украинские воины гнали ворга к границе и заходили в Стреляк, там не было никакого поврежденного сооружения, утверждает "Будивельник". В населенном пункте проживало более двух тысяч человек.

Обстреливать и уничтожать Стрелечье рашисты начали на третий день после того, как покинули поселок. За трое суток украинские воины вывезли в безопасные места 99% здешних гражданских.

Украинскую школу оккупанты превратили в тыловую базу. Здесь их личные вещи, колорадские ленты и свертки с новенькими книгами. Большинство — художественная литература московитским говором. Также много учебников для начальной школы.

В спортзале школы в Стрелечом был один из тыловых складов оккупантов. Есть много продуктов и средств гигиены. Это все не милитарша, но, очевидно, свидетельствует о том, что россияне собирались быть здесь долго. Впрочем, не учли они вдохновение и желание украинских воинов уволить свою Родину.

В местной областной психбольнице получали помощь несколько сотен пациентов с особыми потребностями. Сейчас в корпусах выбиты стекла, палаты пусты, а в подвалах медучреждения захватчики устроили казармы и застенки. Это место — не единственная тюрьма в Стрелее, которую наскоро устроили российские изверги.

"Это одно из мест, где совершались военные преступления: держались люди, незаконно лишались свободы. Это полуподвальное помещение, в простонародье это называют — подвал", — говорит офицер международной миссии "West Support" Дмитрий.

Помещение – один из подсобок местного продуктового магазина. Здесь на стенах видно сразу несколько импровизированных календарей. Заключенные, очевидно, чтобы не сойти с ума, считали дни в неволе. "Людей пытали – подсоединяли ток, якобы они были наводчиками", – говорит Дмитрий.

Это касалось мужчин и женщин или без разбора. Оккупанты забирали и похищали людей в Стрелечей и окрестных селах преимущественно ночью. Прислуживаясь, небольшим блокнотом, потому что очень похож на записную книжку ФСБовца.

Дмитрий, один из офицеров международной миссии West Support, занимающейся фиксацией военных преступлений. Муж говорит: сколько именно людей прошло через московитские застенки на севере Харьковщины, даже не берется считать. Бывшие заключенные напуганы и не слишком разговорчивы. Впрочем, только за первые несколько дней работы офицеры миссии зафиксировали уже не одну сотню случаев похищения украинцев.

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