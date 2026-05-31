Казацкое движение в Украине избрало нового гетмана: как хотят усилить ПВО

Новоизбранный Гетман украинского казачества Игорь Романенко

В Украине планируют возрождать казачество в соответствии с потребностями военного времени, делать его более современным и отходить от привычной «шароварщины», ориентируясь на знаковые фигуры современных воинов, защищающих государство от российской оккупации. Об этом заявил новоизбранный Гетман украинского казачества Игорь Романенко — военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, ученый и активный участник казацкого движения. Нового главу избрали во время Всеукраинского казацкого вече 23 мая.

По словам новоизбранного гетмана, казацкое движение в Украине очень массовое — речь идет о сотнях тысяч людей. Однако проблема заключается в том, что это движение разрозненное и достаточно хаотическое: в настоящее время в стране есть 15 гетманов, и многих устраивает этот хаос, а не конкретные действия.

«Большое количество организаций казаков направляет свои силы не на традиционное воспитание молодежи и сохранение казачьих традиций, а на вещи, вызывающие негативное восприятие в обществе. К примеру, руководители организаций присваивали друг другу звания, причем, не стесняясь, сразу генеральские, даже не полковнические — чем больше, тем лучше. Увешивают себя наградами разного пошиба, дарят грамоты. И все это происходит на фоне войны с Россией. На мой взгляд, это нужно кардинально менять, поэтому я пошел на то, чтобы возглавить эту работу. Украинские казаки в течение трех столетий стояли на защите народа и государства. Так что должны делать это и сейчас, когда страна пылает от войны», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Законодательные изменения и казацкий рекрутинг

Новоизбранный гетман отмечает, что украинское казачество должно быть не символом прошлого, а силой будущего.

«Наша главная задача — служение Украине, защита ее духовных основ, поддержка народа и формирование ответственной национальной элиты. Особенно во время войны очень важен военный аспект, но и не только он. Чтобы навести порядок с казачеством, необходимы законодательные изменения. Более года назад мы подготовили законопроект о казачестве. С документом ознакомили офис президента, правительство, парламент, Минобороны. Но ответ получили, что данный вопрос „не в компетенции этих структур“. Удивительно это было услышать, особенно от представителей Верховной Рады. Это вообще абсурд — с одной стороны, нам говорят, что нам не хватает людей, а с другой — казацкий ресурс просто не реализуется. Поэтому будем усовершенствовать проект закона и работать над его срочным принятием», — делится планами новоизбранный гетман.

Кроме усовершенствования законодательства относительно казачества, программа нового гетмана предусматривает, в частности, формирование казацкого рекрутинга и создание казацких подразделений для охраны государственной границы.

Охрана границ и усиление прифронтовых зон

«Одной из основных задач казаков, как свидетельствует история, всегда было охранять границы своего государства. Так что мы работаем над этим вопросом. Также предполагается участие казачьих организаций в действиях добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ) — их следует усиливать. Особенно это актуально для прифронтовых территорий Харьковской, Сумской и Черниговской областей, где по планам Путина должны быть созданы буферные зоны. Поэтому важно в приграничных селах активнее разворачивать казацкое движение», — говорит Игорь Романенко.

Что касается всей страны, то представители украинского казачества могут быть вовлечены в формирование мобильных групп противовоздушной обороны.

«В прошлом году правительство приняло постановление о формировании противовоздушных групп по защите неба от российских „Шахедов“. Они должны формироваться на базе ДФТГ, а привлеченные к этому граждане должны получить возможность научиться сбивать беспилотники и выполнять эту работу. Но, как показывает опыт, у ДФТГ нет ни юридических, ни финансовых возможностей как-то организовывать и поддерживать этот процесс. Например, мы не можем передавать в ДФТГ ни какие-либо средства ПВО, ни их учитывать. Лучше этот процесс пошел с частными структурами, например, в Харьковской области. Сейчас в постановление правительства внесли изменения, поэтому надеюсь на сдвиги», — говорит гетман Романенко.

Взаимодействие с ТЦК и подчинение Вооруженным силам

Он подчеркивает, что представители казацких организаций смогут выполнять определенные работы в составе ДФТГ, централизованно и в подчинении Вооруженным силам Украины.

«Мы пытались формировать казачьи подразделения, но это завершалось не совсем правильно. Мы сформировали списки, уже думали над подготовкой и обеспечением, но ТЦК и СП выявляли эти списки и мобилизовывали всех подряд, потому что армии действительно не хватает людей. С другой стороны, это дискредитация, поэтому такие действия нам удалось остановить, потому что люди готовились к одному, а происходило совсем другое. Понятно, что сейчас везде не хватает людей, но мобилизация должна проводиться справедливо и быть понятной всем», — говорит гетман.

Противодействие российскому казачеству на фронте

Между тем, в России потенциал местного казачества российский диктатор активно использует в войне против Украины. По словам Игоря Романенко, Путин фактически взял под себя реакционное российское казачество: он его организует, финансирует и занимается подготовкой подразделений.

«Российские казаки сыграли свою реакционную роль во время захвата Крыма и востока Украины и воюют сейчас. Причем противник использует именно кубанское казачество, которое имеет украинские корни. Конечно, это делается в идеологических целях. На оккупированных территориях россияне мобилизуют оставшихся там украинцев с 18 лет. И их там не спрашивают, хотят ли они воевать — учат и отправляют на фронт воевать с украинцами. Поэтому, если мы не желаем таких подходов, нужно на уровне государства оформить законодательные изменения, а наше казачество готово сразиться с реакционным российским казачеством, но для этого нужна государственная поддержка этих действий», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 17:13, 25.08.25

