Каждая эвакуация гражданских из Бахмута превращается в спецзадачу для бойцов, но люди меняют решение выезжать

Бойцы вывозят людей в спецтранспорте, а самим приходится ехать на броне.
Воины 24 бригады вынуждены вывозить жителей Бахмута, которые только сейчас решили все же покинуть разбитый город. Эта дорога крайне опасна. Люди часто отказываются от эвакуации, когда за ними уже приезжают и больше всего опасаются – останутся на улице никому ненужными, говорится в ТСН.
На одной из окрестностей Бахмута после долгих месяцев в подвалах из своего разбитого здания согласились уехать местные жители. Пока бойцы их могут доставить в соседний Часов яр – тоже избитого небольшого городка в Бахмутском районе – в обычных условиях, до вторжения, этот путь машиной можно было преодолеть за 15 минут. Сейчас дорога крайне опасна, да и в самом Часовом яру – целое здание едва найдешь. Здесь пока война артиллерии, постоянное звук то вылетов, то прилетов.
Бойцы королевской 24 бригады убеждают, чтобы не происходило, нужно вывезти людей. "Они в местах, где противник, поэтому нежелательно их присутствие вообще", — говорят бойцы.
Наблюдают бойцы этой эвакуации из беспилотника – как люди тянут остатки того, что наживали всю жизнь — клумки, пакеты, сумки и овчарку. Дальше самое сложное – доехать. Уже на более безопасной территории из бронированной капсулы вынужденные переселенцы выходят под громкие звуки. "Они отказываются уезжать, до последнего сидят, а когда начинается мощный обстрел, то они: "Все, мы уезжаем", а обстрел закончился: "Все, мы не уезжаем", — рассказывают о трудностях эвакуации бойцы.
Уговорить людей бывает нелегко. “Не хотят бросать дома, которых не осталось. Не знаю, я не понимаю. Шансы у них уехать есть. У каждого свое в голове”, — говорят военные.
Непонятно, как и когда переселенцы из Бахмута смогут вернуться. Пока же у них дорога в Константиновку, там тоже не умолкают обстрелы, но будет возможность поехать дальше или остаться в шелтере – в приюте, где есть кровати, чистое постельное белье, где можно помыться и поесть обычную горячую пищу. Ад – позади.
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