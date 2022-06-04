Каждая третья многодетная семья не уехала из дома на время войны: как они выживают

Каждая третья многодетная семья не уехала из дома на время войны: как они выживают

Больше всего нуждаются в многодетных семьях кроме материальной — помощи психологической.

Каждая третья многодетная семья не уехала из дома на время войны. Причины разные – кто-то не мог, кто-то не захотел бросать свой дом, как вот герои нашей следующей истории. У семьи Голец пятеро детей. Отец умер и вся ответственность за детей на маме, которая от стресса в разгар обстрелов перенесла микроинсульт на ногах. Как многодетные семьи в Украине выживают сейчас – и где искать помощи – говорилось в ТСН.

Пятеро детей, белая крыса, попугай и собачка-охранник в желто-голубом ремешке на дворе. Юлия собирает всю семью на маленьком диванчике в гостиной и планирует лето. На этот огородный сезон у них большие планы – собрать урожай. Здесь даже самые маленькие девушки хорошо понимают, что происходит

Во время активных боевых действий из родной деревни под Броварами они не уехали, даже когда крылатая ракета упала на соседний огород. Юлия пыталась сохранять спокойствие, чтобы дети еще больше не пугались, но в какой-то момент поняла, что организм напряжения не выдержал. Из-за обстрелов, попасть своевременно к врачу было невозможно

Сейчас Юлия начала лечение последствий микроинсульта, но признает — денег на медикаменты нет. Многодетной семье, даже имея соцвыплаты от государства, самостоятельно не справиться. Юлия жалуется – никогда о помощи не просила. Всегда работала на двух работах, которые из-за войны потеряла. Теперь без благотворителей не выжить

Больше всего нуждаются в многодетных семьях кроме материальной — помощи психологической, рассказывают социальные сопроводители.

Каждая третья семья с детьми в Киевской области во время войны никуда не уехала. Треть — это почти 100 тысяч многодетных семей в Украине, которые остались жить дома, несмотря на обстрелы. Пережив ужасы оккупации семьи с детьми получили новые вызовы.

Ассоциация многодетных семей Киевщины самоорганизовалась и уже упаковывает помощь для таких же многодетных семей. Здесь для самых маленьких бутылочки с сосками, для старших – краски и пластилин, и продуктовая поддержка. Искать помощь, говорят в организации, в Украине есть где.

Пока дети собирают вот такую коллекцию остатков снарядов рядом, их мама Юлия надеется, что благотворители помогут отправить детей на отдых в лагеря. Но мечтают дети о другом – чтобы престали стрелять.

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