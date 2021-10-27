Каждому животному – по тыкве: в Киевском зоопарке готовятся к Хэллоуину

В киевском зоопарке тыквами будут кормить еще и зубров, бизонов и медведей

В Киевском зоопарке готовятся к Хэллоуину и тыквами там угощают слона, тигров, игуан и черепах, чтобы те и полакомились, и поиграли. А вот оценили ли звери подарки и кому они смаковали больше всего, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 26 октября.

Тыквы, ветки и бархатцы — в вольере гориллы ее ждет еды. Тони важно заходит внутрь, сначала их рассматривает, потом берется лакомиться. Тони смотрится в окно. К тыкве даже не подходит. Почему – объясняет зоотехник. В этом году Тони несколько приболел. Были проблемы с желудком. Впрочем, сейчас уверяют ветеринары – горилла вернулась в форму.

Тем временем, вкусные презенты везут другим обитателям зверинца — игуане и черепахам. Немного ожидания и те доползают до тыквы. Пока черепахи обнюхивали тыквы, слону Хорасу хватило минуты, чтобы ее проглотить. Еще одну тыкву слон спрятал в хоботе потом. Хотя тыквы хватит на всех — уверяют в зоопарке.

В зверинце говорят, что стараются, чтобы и тем, кто не ест тыквы, они понравились. Вот, например, для тигра Малыша под тыквой в листьях спрятали мясо. И оно хищнику таки нравится больше.

За обедом тигра наблюдает ворона. А потом рвется за стол. Но тот дает понять – незваеным гостям здесь не рады.

Кроме этих животных, в киевском зоопарке будут кормить еще и зубров, бизонов и медведей. Такие праздничные трапезы здесь будут устраивать всю неделю, вплоть до Хэллоуина.

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