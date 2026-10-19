Каждые 3-4 дня: Жданов назвал, когда ждать следующего удара РФ и какие города под угрозой

Олег Жданов / © ТСН

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В ночь на 19 октября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Под вражеским огнем оказались Киев, Днепр, Ровенская и Львовская области. Основными целями российской армии стали гражданская и энергетическая инфраструктура. Россия продолжает атаковать украинскую энергетику в преддверии зимы, пытаясь лишить население света и тепла.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, чем была особая последняя атака, когда РФ может снова ударить, какая главная проблема для украинского ПВО и возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и РФ до конца года.

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Интервал в 3-4 суток: когда Россия может нанести следующий удар по Украине

По словам эксперта, Россия может повторять комбинированные атаки по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более привычным для российской армии темпом может быть один такой удар в неделю.

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«Я думаю, что такие удары они могут наносить где-то с интервалом трех-четырех суток. Это самый маленький. А так, в принципе, раз в неделю. Для них это будет такой подъемный темп, чтобы нас обстреливать», — пояснил он.

По словам Жданова, такой прогноз основывается на наблюдениях за российскими атаками на протяжении последних нескольких недель. За это время между комбинированными ударами РФ проходило примерно от четырех до семи суток .

Эксперт подчеркнул, что речь идет именно о комбинированных атаках, в ходе которых российская армия одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.

«Кстати, это даже не массированные удары, это комбинированные удары, когда совмещаются „Шахеды“ и ракеты», — отметил Жданов.

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Следовательно, следующая комбинированная атака может произойти уже через несколько дней. Однако конкретную дату обстрела спрогнозировать сложно, поскольку она зависит от готовности российских войск, наличия вооружения и возможности организовать очередной удар.

Россия усиливает атаки по энергетике: чего ждать

Основной целью российских обстрелов остается украинская энергетическая инфраструктура по всей стране. Жданов пояснил, что российское руководство стремится нанести ему как можно больший вред, чтобы повлиять на жизнь гражданского населения и заставить Украину согласиться на прекращение огня на условиях Москвы.

По словам эксперта, Кремль не обязательно привязывает атаки к конкретным датам . Российские военные, прежде всего, оценивают собственные возможности и определяют, когда смогут нанести очередной удар.

«Они не рассчитывают сейчас дать. Они рассчитывают сейчас свои возможности, когда и какой удар они могут нанести. Насколько известно, есть истоки информации из Кремля, Путин требует от Генштаба как можно скорее нанести максимальное поражение нашей энергетике. Вот на сегодняшний день о чем говорят в Кремле», – рассказал Жданов.

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В то же время, по его словам, информация разведки свидетельствует о том, что возможности российской армии уже не позволяют ей нанести удары, которые бы охватили всю Украину.

«Но по информации разведки мы знаем, что таких возможностей особенно у российских войск уже нет. Как по пусковым установкам, так и по ракетам для того, чтобы накрыть всю Украину», – отметил военный эксперт.

Несмотря на это, Россия будет продолжать пытаться поражать энергетические объекты. Жданов объяснил, что в Кремле рассматривают энергетику как основу жизнедеятельности населения, поэтому удары по ней преследуют не только военную, но и психологическую цель .

«Они поняли, что это основа основ жизнедеятельности населения. И Путин хочет сломить общественное мнение. Надо быть готовым. Основная цель будет – нарушение энергетики нашей, уничтожение российскими войсками», – подчеркнул он.

В то же время, эксперт говорит, что возможности России не безграничны, а количество будущих ударов будет зависеть от запасов ракет и способности военных организовывать новые атаки.

Война в Украине: почему ПВО сложно сбивать российскую баллистику

Одной из самых больших проблем для украинской противовоздушной обороны остается перехват баллистических ракет. По словам Жданова, Украине передают недостаточно ракет для борьбы с такими целями, а имеющиеся боеприпасы быстро тратятся из-за интенсивности российских атак.

«К сожалению, у нас ситуация такова, что нам дают мало ракет и они очень быстро тратятся, потому что количество баллистических ракет, которые запускает Российская Федерация, больше, чем те, что нам передают. Поэтому с баллистикой у нас огромная проблема», – отметил военный эксперт.

Он обратил внимание, что во время последней атаки баллистики больше всего, по его оценке, пострадала именно Киевская область.

В то же время ситуация с противодействием другим воздушным целям постепенно меняется. По словам эксперта, украинские военные уже лучше отрабатывают удары беспилотников, в том числе реактивных.

"Если по дронам мы уже начинаем немного отрабатывать, даже по реактивным, мы там подтягиваем, уже есть данные под 80%", - отметил он.

Однако баллистика, говорит Жданов, будет оставаться серьезным вызовом для Украины в ближайшее время.

Возможно ли энергетическое перемирие между Украиной и РФ

Перспективы энергетического перемирия до конца 2026 года Жданов оценивает пессимистично. По его мнению, Россия не откажется от попыток уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру , пока считает такие атаки инструментом политического давления.

«Нет, на энергетическое перемирие вы даже не рассчитывайте. У меня вообще оптимизма не было», — заявил военный эксперт.

По его словам, российская армия будет пытаться наносить новые удары в пределах своих возможностей, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня на условиях Москвы.

Жданов также увязал усиление военного давления с политическими процессами в США. Он напомнил о своем предыдущем предположении, что Россия будет пытаться усиливать обстрелы перед выборами в США.

«Да. Они будут дожиматься по мере возможности. Будут дожиматься, чтобы мы согласились», — сказал эксперт.

Он считает, что и Владимир Путин и Дональд Трамп заинтересованы в том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня на российских условиях.

«И Путину, и Трампу нужно, чтобы мы сказали: да, мы готовы прекратить огонь на условиях Российской Федерации. Потому что им нужно», – отметил военный эксперт.

Он предположил, что соответствующее заявление могло прозвучать 3 ноября, в день выборов в США.

И если 3 ноября утром, как откроются там участки, избирательные участки, Трамп выйдет с заявлением, допустим, по национальному телевидению, скажет, что я остановил войну, уже Украина готова прекратить огонь и подписать на условиях России. Россия тоже готова. Ну, это будет эффект. Даже в ситуации того, что выборы уже продлятся», — объяснил Жданов.

Таким образом, эксперт рассматривает удары по энергетике как один из способов усилить давление на Украину и добиться политических уступок. В то же время, он отмечает, что реальный масштаб будущих атак будет зависеть от запасов вооружения и возможностей российской армии.

Россия ежедневно бьет КАБами по Днепру: что известно

Отдельной угрозой для Украины остаются управляемые авиационные бомбы – КАБы. Жданов подчеркнул, что Россия уже третий год массово производит и применяет эти боеприпасы, постепенно совершенствуя их конструкцию.

По словам эксперта, на российских складах есть тысячи таких авиабомб . Они отличаются по весу: от 200 кг до трех тонн.

«У россиян этих КАБов тысячи единиц на складах точно есть. И, к сожалению, они уже давно, уже третий год подряд наладили массовое производство этих КАБов», — рассказал он.

Эксперт пояснил, что дальность полета подобных боеприпасов увеличивается благодаря модернизации. В частности, россияне усовершенствуют крылья бомб, а также начинают устанавливать на них небольшие реактивные ускорители.

«От 200 килограммов до трех тысяч килограммов. И именно ходовой или распространенный вид КАБа — это 500-килограммовый КАБ. Летят они за счет увеличения площади крыла, их модернизируют россияне постепенно. И они уже тоже начинают устанавливать на них небольшие реактивные ускорители, что увеличивает дальность», – объяснил Жданов.

По его словам, благодаря таким усовершенствованиям дальность полета российских КАБ уже превышает 100 километров .

Увеличение дальности полета позволяет российской авиации наносить удары с большего расстояния, что затрудняет защиту украинских городов и территорий вблизи фронта.

Как Украина может защититься от КАБов

Жданов назвал два основных способа противодействия российским управляемым авиабомбам. Первый — уничтожать их запускающие самолеты, а также наносить удары по российским аэродромам. Второй – усиливать ПВО на линии фронта, чтобы не допустить приближения российской авиации к рубежам запуска бомб.

В качестве примера ударов по российской авиационной инфраструктуре эксперт упомянул «Борисоглебск» (российский военный аэродром в Воронежской области).

«Тут или нужно уничтожать российскую авиацию, вот как мы сделали в Борисоглебске, нанесли. Ну, тогда вопрос, нужно заказывать более крепкие средства поражения и производить их массово для того, чтобы разносить аэродромы», — отметил он.

Другим вариантом, по словам Жданова, есть усиление противовоздушной обороны непосредственно вблизи линии фронта.

«И либо ставить более мощные, более дальнобойные системы ПВО на линии фронта с целью недопущения приближения российской авиации к рубежам пуска этих КАБов. Вот два способа, как от них защититься. Другого способа нет», - подчеркнул военный эксперт.

Он также обратил внимание на сложность обнаружения подобных боеприпасов радиолокационными станциями.

"КАБ настолько имела вещь, что ее увидеть радиолокационной станцией, ну, возможно, но дальность и заметность на радиолокационном фоне очень усложняют и поражения", - пояснил Жданов.

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