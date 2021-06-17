Каждый 5-й пациент не дошел до врачей: как пандемия повлияла на диагностику онкологии

Онкологи подсчитали, что за последний год по крайней мере каждый 5 пациент, болеющий на рак, не дошел до врача.

Каждый 5-й пациент с онкологией в этом году не пришел к врачам из-за карантина. То есть 30 тыс. украинцев уже болеют на рак, однако он до сих пор не диагностирован. Медики уже фиксируют всплеск запущенных случаев, когда помочь трудно, однако в начале развития болезни эти пациенты вполне могли выздороветь.

Какой чек-ап организма надо пройти каждому украинцу после 40 лет, чтобы не было поздно, говорится 17 июня в сюжете ТСН.19:30.

Светлана заболела в сентябре, а получила диагноз через 5 месяцев, когда лечение уже оказалось невозможным.

Все началось, как простуда. Традиционное лечение не помогало. Кашель продолжался более месяца, вспоминает дочь, а маму лечили по телефону.

На COVID-19 было непохоже, потому основательное обследование в маленьком городке никто не предлагал. И только когда мама начала кашлять кровью, семейная врач дала направление на обследование.

Новости Украины: рак и Covid-19 - как пандемия повлияла на диагностику онкологии

Из-за карантинных ограничений диагностика продолжалась медленно. Мелкоклеточный рак легких за месяцы не просто распространился организмом — он поразил почти все органы. Четвертая стадия, которая не поддается лечению.

Сколько таких украинцев, что за год пандемии и карантин потеряли время? Онкологи подсчитали, что по крайней мере каждый 5 пациент, у которого рак, еще не дошел до врача. По сравнению с прошлыми годами недодиагностированных не менее 30 тыс.

Медики периферии тотально были заняты COVID-19. А украинцы во время пандемии старались держаться от больниц подальше.

Виктор Парамонов в онкологии около 30 лет. Говорит, что украинцы после 40 должны сами заботиться о себе.

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"Для женщин 45+ — обязательный визит к маммологу каждые два года и ежегодный осмотр у гинеколога. Мужчины 50+ обязаны раз в год запланировать визит к урологу. Рак простаты выходит на первое место среди мужского населения. Обезопасить от онкологии желудочно кишечного тракта может колоноскопия, которую следует делать раз в пять лет. Активно начинают увеличиваться полипы, которые могут быть предраковым состоянием. И здесь чрезвычайно важно не потерять время", — отмечает врач.

Онкологи уже начали фиксировать рост запущенных случаев. Когда лечение уже не имеет смысла, и поддержать таких пациентов могут только в паллиативных отделениях.

Светлана уже четвертую неделю в хосписе. Обезболивания дает ей возможность достойно держаться. Ее дочь до сих пор не может смириться, что поздняя диагностика не дала им шанса побороться за маму.

Давление в Светланы настолько нестабильное, что химиотерапию истощенный месяцами организм не сможет выдержать. Хотя мелкоклеточный рак на начальной стадии успешно лечится. В Светланы 5 детей, 9 внуков и 4 правнуков. Время, которое у них остался, они пытаются побыть вместе. План на лето в Светланы — увидеть своего пятого правнука.

Ранее врачи рассказали, как часто необходимо проходить обследование для профилактики онкологических заболеваний.

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