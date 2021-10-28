"Каждый бы вступился": под Киевом "рыцарь", бросавшийся на медсестру с пистолетом, может сесть за решетку

Мужчина якобы хотел мотивировать врачей оказывать помощь его жене быстрее.
В Василькове на Киевщине подвыпивший мужчина пришел в приемное отделение больницы и угрожал медсестре оружием, чтобы та быстрее оказала помощь его жене. Как выяснилось, и нападавший, и его жена были выпившие.
Чем закончилась история – 28 октября говорится в сюжете ТСН.16:45.
Медсестра приемного отделения в больнице Василькова Татьяна рассказывает, что когда мужчина привез свою жену с травмой руки, попросила просто подождать врача, потому что он занимался другим пациентом. Но мужчина решил, что это слишком долго.
"Он начал выражаться нецензурной лексикой, затем достал из сумки пистолет", – вспоминает она.
По словам женщины, она успела спрятаться в смежном помещении, закрыть за собой дверь, а уже оттуда вызвала полицию, которая через 5 минут уже прибыла на место.
Выяснилось, что супруги были выпившие. 36-летнего мужчину сразу задержали копы. Сейчас он находится в изоляторе. Его жене вправили правую руку, наложили гипс и отправили домой.
"Мой зять, как ребенок. Он купил себе (пистолет — Ред.), хоть я и не разрешала. Шариками стреляет", — рассказала теща нападавшего.
Говорит, домой мужчина приезжает только на выходные, а оружие от него прятали, но в день, когда все произошло — захотел "поиграть".
По словам жены Нины, в тот вечер супруги были в гостях у кумы.
"Она меня напугала, я упала. Муж остановил автомобиль и привез меня в приемное отделение", — рассказала она.
Уже в больнице мужчина якобы хотел мотивировать врачей оказывать помощь быстрее.
"Каждый бы мужчина вступился бы за свою женщину. Он достал пистолет, а через 5 минут уже спустилась врач", — гордится поступком своего мужа Нина.
В свою очередь соседи в происшедшее до сих пор не могут поверить: говорят, семья нормальная и не понимают, что произошло.
В полиции говорят, что весной мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за нетрезвое вождение без прав, сейчас открыли уголовное производство.
Пока мужчина находится в изоляторе временного содержания, сегодня планируется объявить ему подозрение. Также полиция обратится в суд за избранием меры пресечения.
За совершенное ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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