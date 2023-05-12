"Каждый день бомбят, страшно за детей": на Черниговщине все больше людей покидают дома (видео)

Только за неделю из опасного приграничья Черниговщины эвакуировались почти полсотни человек.

Полиция Черниговской области показала щемящее видео эвакуации семьи с маленькими детьми.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Черниговщины Наталья Слабеняк, речь идет о пограничном селе Буда-Воробьевская, которое страдает от обстрелов врага.

"Оккупанты целят по жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры. К сожалению, с начала этого года в результате российских атак есть погибшие и раненые мирные местные жители. Один ребенок погиб и еще один получил ранения. Полиция совместно с представителями местных властей проводит разъяснительную работу с населением и предлагает свою помощь в эвакуации в более безопасные общины", — сообщает полиция региона.

В свою очередь опекун и дедушка 6-летней Киры и 5-летнего Давида, которые были эвакуированы на этот раз, рассказал полицейским следующее: "Наше село часто обстреливают, потому что граница очень близко. Были и "прилеты". На нашей улице взрывы слышны так, что стекла в окнах дрожат, бомбят почти каждый день, страшно за детей. На днях к нам приехали полицейские и предложили вывезти нашу семью в безопасное место, я и сам об этом думал, но у нас нет собственного транспорта, эвакуироваться с детьми сразу же согласился. Большое спасибо полиции за помощь".

По словам Вячеслава, выезжать из родного села им горько и больно, но безопасность детей, их жизнь и здоровье важнее. Так что семья сознательно пошла на этот шаг.

"Жена уже поехала в Ичню — обустраивать новое место. Сегодня нас с детьми туда вывозят полицейские. После этого будем перевозить все хозяйство — коня, коз, овец. Обязательно заберем домашних любимцев: у нас четверо кошек и собаки", — цитируют Вячеслава полицейские.

"Маленькие дети, которых эвакуировали, восприняли все это, пожалуй, как приключение. Они объясняли, что слышат как "бахает". На детей были надеты специальные жилеты, способные защитить в случае опасности", — рассказала нам Наталья Слабеняк.

По данным руководителя полиции Новгород-Северского района Игоря Богдана, только за неделю из опасного приграничья Черниговщины эвакуировались почти 50 человек.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что войну в Украине удастся завершить к зиме. В то же время, по его словам, контрнаступлений может быть несколько.

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