"Каждый день боролась": история переселенки Надежды Черкашиной, которая победила рак и восстановила бизнес

Надежда Черкашина / © ТСН

Реклама

Она видела гибель соседей по прилету, потеряла дом и успешный бизнес на Харьковщине, а после эвакуации услышала страшный диагноз — онкология. Однако Надежда Черкашина выбрала путь борьбы. Сегодня она не только возродила производство экоупаковки в Днепре, но и как онкопсихолог помогает другим женщинам найти смысл жизни.

Подробности в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

«Дом сгорел после прилета»: история Надежды Черкашиной

Прошлая жизнь Надежды осталась под руинами на Харьковщине. Когда россияне пришли в ее родное село, она собственными глазами видела ужасы войны.

Реклама

Надежда Черкашина, предпринимательница, онкопсихолог: «Мы видели, как несколько машин соседей, они садились в авто, пытались уехать, и по ним был прилет. Мой дом тоже полностью непригоден к жизни — он сгорел дотла после попадания».

Вместе с мужем Надежде удалось выбраться в Днепр «в чем были». Но судьба подготовила новое испытание — результаты цитологии подтвердили онкологическое заболевание.

Победа над болезнью и танцевальная терапия

Надежда признается: последние годы прошли под лозунгом «Я каждый день боролась». Как только болезнь отступила, а врачи разрешили двигаться, женщина решила поддерживать тех, кто оказался в похожей ситуации.

Она начала проект «Танцы за мир». Для женщин, истощенных операциями и химиотерапией, это стало настоящим спасением.

Реклама

Надежда Черкашина: «Девушки начали приходить, им была нужна именно терапия. Танцевальные движения, музыка, мой позитив и общение — это помогало нам всем возвращаться к жизни».

Бизнес на бумаге: от грантов до планов на Европу

Лечение забрало все сбережения семьи, но Надежда не опустила рук. Она начала писать грантовые заявки, чтобы возродить дело, которое имела дома — производство экологической упаковки из вторичного сырья.

Сегодня в ее команде работает еще один переселенец из Харькова — Сергей. Мужчина даже освоил новую профессию полиграфиста, чтобы помогать Надежде с макетами и печатью. Бизнес активно развивается, а Надежда стала частью бизнес-сообщества Днепра.

Наталья Миронюк, бизнес-партнер: «У нас планы грандиозные, мы развиваем бизнес-сообщество здесь, в Днепре, но как минимум — хотим покорять Европу».

Реклама

Несмотря на успехи в бизнесе, главная мечта Надежды — мир. Она уже подготовила проекты по восстановлению родной Харьковщины и мечтает вернуться домой, чтобы восстанавливать страну после победы.

