"Каждый день два-три дома горит": в Бахмуте не прекращаются ежедневные попытки врага занять город

Многочасовые танковые и артиллерийские обстрелы, авиационные удары, непрерывные попытки вражеской пехоты штурмовать город и сотни трупов уничтоженных оккупантов в окрестностях – это все о Бахмуте. В том аду живут и несколько тысяч гражданских и они ежесуточно погибают и получают ранения от российских снарядов.

Благодаря волонтерам из Эстонии дядя Николай разбогател на еду и два одеяла. А это, шутит мужчина — уже почти победа, по крайней мере, над одним здешним врагом. “Каждый день два-три дома горит, дома зажигают. А еще понимаете, холодно”, – говорит Николай.

Чтобы хоть немного уравнять собственные шансы в противостоянии с январским холодом, Анна, круглосуточно топит буржуйку в собственной квартире и каждое утро выходит "охотиться" на топливо. И ночью топило и днем. Холод страшен! И дрова, и пеллеты ищем. Я хожу дрова собираю, там дрова пилят, мелкое падает, я собираю, разжигаю”, — рассказывает женщина.

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Каждый раз такой поход может завершиться непоправимым, все вокруг разбито и изуродовано минами, снарядами и бомбами с ракетами. Они взрываются в Бахмуте сотнями в сутки.

С невероятным риском, но жизнь в городе теплится. Впрочем, только в одной далекой от фронта части, а вот ближе к Бахмутке, здешней реке, на улицах пусто. В центре эхо артиллерийских обстрелов заметно усиливается и, даже хорошо слышно, время от времени мощные пулеметные очереди. Город обороняется ныне фактически более чем на 180 градусов. “Здесь тихо не бывает никогда! Нет такой минуты, чтобы что-то не летело куда-то”, – говорят военные.

Путь сообщения с городом, говорят украинские военные, так же круглосуточно под вражеским огнем "Градами" дорогу каждые полчаса. Наверняка, может, где-то пройдет. И это не полная кассета, а по 6, 3, как когда”, — добавляют бойцы.

На севере и с востока: за левым берегом реки, в юго-западном пригороде и частично на траверге автодороги Бахмут-Константиновка теперь проходит передовая. “На Бахмутском направлении большинство “вагнеровцев” работают. Они просто лезут, как тараканы и все хватает их”, — рассказывают защитники города.

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Именно туда, в направлении передовых групп вражеской пехоты, минометчики 24-й механизированной бригады отправляют тяжелые 120 миллиметровые боеприпасы. “Наша работа – отсечь пехоту. Когда-то мы работали и по технике, и по этому, сейчас только по пехоте. Потому что их здесь очень, очень много”, – утверждают военные.

На Бахмутском направлении враги небольшими пехотными группами, ежесуточно по полдесятка раз, пытается отыскать лазейку в украинской линии обороны. Дня без попытки вражеского штурма, говорят минометчики, даже не помнят. "Арта может и не поддерживать их. Маленькими группками по 5 человек, 3-5-10, и заходят, продавливают. Один, где-то там засел, за теми идет через полчаса снова", — рассказывают о тактике врага бойцы.

Отыскать оккупантов в засадах между застройками — дело наших аэроразведчиков. Задача минометчиков, чтобы их орудие, как только разведка передаст координаты, была готова к работе. "Больше всего за день было, это 150 мин", — рассказывают бойцы.

Минометчики 24-й королевской откровенно признаются, не слишком интересуются, сколько именно россиян и после какого их выстрела перестало существовать. Говорят, самый главный результат, это достижение общих стараний, всей бригады. “Мы уже стоим здесь, грубо говоря, второй месяц. В одном окопе. Практически на одной позиции. Линия не сдвинулась”, — добавляют бойцы.

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