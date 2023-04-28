Каждый день — лотерея: бойцы вернувшись из Бахмута, после трех месяцев боев, рассказали о пережитом

Бойцы говорят, что получили там второй день рождения, а еще мечтают обнять маму.

В преддверии своего профессионального праздника пограничники Краматорского и Луганского отрядов приехали на ротацию на Волынь. Сзади у них три месяца ожесточенных боев в Бахмуте, говорится в ТСН.

Они до сих пор не привыкли к тишине, потому что в Бахмуте, где ребята были последние месяцы было очень громко. "Каждый день — лотерея", — говорят бойцы.

Впрочем, говорят, там больше волнуешься не за себя, а за тех, кто рядом. "Чтобы твои побратимы остались живы", — говорит Николай из Хмельницкого.

Героем он себя не считает, хотя ему удалось сбить два вражеских самолета. "Это были Су-25 – вражеский самолет, бомбардировщик, которые наносили нам очень много вреда", – рассказывает он.

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Дома его ждут трое детей — ради них, говорит Николай, он и воюет. Малым девять, семь и три года. Такого же возраста детей Николаю часто приходилось эвакуировать из Бахмута. Хуже всего, говорит, когда их родители, несмотря на смертельную опасность, отказывались ехать.

Побратим Артур, с позывным “Змей”, со своим пулеметом часто делал нервы врагу. В Бахмуте у парня появился второй день рождения. "Когда прилетел рядом снаряд 120, полтора метра, прилетел и не взорвался", — рассказывает он.

Тогда, вспоминает, убедился, что все трое побратимов, которые были рядом с блиндажем, целые и снова в бой. “Оборот сразу на позицию, к пулемету. И все”, – добавляет боец.

Свою семью парень не видел полтора года, его родное село сейчас в оккупации, поэтому мечта после победы одна. "Вернуться в свое село, обнять маму", — говорит он.

Но прежде всего – это победа на всех фронтах.

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