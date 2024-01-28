"Каждый день на войне тяжелее предыдущего": командир штурмовой роты дал прогноз на 2024 год

2024 год будет нелегким, но у Украины есть возможность пройти его победителем. Впрочем, каждый день на войне тяжелее предыдущего, потому что ни мы, ни наш противник – Россия – не стоим на месте.

Об этом рассказал командир штурмовой роты спецподразделения ГУР МО "Kraken" на позывной "Чича" в эксклюзивном интервью TSN.UA.

По его словам, российская армия теряет очень много личного состава и продвижения вперед у нее нет.

“Российская Федерация делает выводы из своих операций – удачных или неудачных. Они постоянно усовершенствуются. Но мы идем на шаг впереди, в некоторых аспектах на несколько шагов, и нам не нужно останавливаться. Если наш враг будет постоянно продвигаться в вопросах улучшения своих военных способностей, то нам будет очень трудно", — рассказал "Чича".

Командир штурмовой роты спецподразделения ГУР "Kraken" на позывной "Чича" / Фото: ТСН.ua

Военный говорит, что 2024 год будет нелегким, но мы можем его пройти и пройти победителем.

“Я считаю, что каждый день на войне тяжелее предыдущего. Потому что ни мы, ни наш противник не стоим на месте, мы двигаемся вперед. Поэтому да, каждый день будет тяжелым, но мы можем выйти победителем", — рассказал "Чича".

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