Каждый день незаконно выехать из Украины пытаются десятки мужчин: не пренебрегают даже "смертью" близких

Каждый день незаконно выехать из Украины пытаются около 30 мужчин. За десять месяцев 2023 года задержали семь тысяч нарушителей при попытке пересечь границу. А с начала действия военного положения — около 16,5 тысячи. Еще более семи тысяч мужчин пытались выехать с помощью поддельных документов.

Об этом рассказал помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Андрей Демченко на пресс-конференции в "Укринформ", передает ТСН.ua.

По его словам, эти цифры намного меньше, чем были в первые дни полномасштабного вторжения. Тогда на границе выявляли по 80-90 мужчин, пытавшихся выехать незаконно.

Подделывают документы

Наиболее распространенной схемой является использование поддельных документов, предоставляющих право выехать из Украины.

“Берите любую категорию, допустим, самостоятельное воспитание ребенка. У нас были такие случаи, когда подделывались свидетельства о смерти матери. То есть мама реально жива, а отец приезжает на границу с поддельным свидетельством о смерти. По многодетным — подделка свидетельств о рождении ребенка, как в "Дії", так и бумажных носителей. Очень много подделок военно-учетных документов о непригодности к военной службе с исключением из военного учета. Подделка документов о постановке на консульский учет, спектр очень широкий”, — рассказал начальник отдела паспортной работы Управления организации пограничного контроля АГПСУ Валерий Бойко.

Еще одна категория документов — выдаваемые медицинскими учреждениями, медико-социальная экспертиза (МСЭК). Также пограничники выявляют много подделок специфических документов, рассказал начальник Управления по борьбе с трансграничной преступностью АГПСУ Юрий Ковальчук.

“Например, пребывание человека на постоянном проживании за границей. Даже свидетельствами о смерти близких родственников не пренебрегают правонарушители", — рассказал Юрий Ковальчук.

Прячутся в автомобилях и среди груза

Близкие родственники пытаются прятать военнообязанных в машинах во время выезда за границу. Водители грузовиков таким способом также пытаются скрывать мужчин призывного возраста в кабине или среди груза.

Вносят недостоверные данные в "Шлях"

Еще одной распространенной схемой для незаконного выезда за границу стала система Укртрансбезпеки "Шлях". Например, трудоустроенные на ту или иную фирму граждане выезжают из Украины и не возвращаются назад. ГПСУ установило более 2,5 тысячи предпринимателей-лицензиатов, допустивших подобные правонарушения. 122 предпринимателям закрыли доступ к системе.

“В пунктах пропуска организованы дополнительные проверки лиц, внесенных в базу “Шлях”. Особенно тех, кто уезжает из Украины впервые. С начала года было выявлено почти 8 800 человек, которые были внесены незаконно или не имели никаких оснований быть внесенным в данную систему", — рассказал Юрий Ковальчук.

Сбегают через зеленый участок границы

Еще одна незаконная схема — переправка военнообязанных через зеленый участок границы. Их организаторами в основном являются жители приграничных населенных пунктов. Те, кто раньше занимался контрабандой, переключились на переправку мужчин за границу.

“За организацию незаконной переправки через государственную границу было начато 958 уголовных производств, из них 507 в этом году. 1 187 людям сообщили о подозрении. 125 граждан, которые организовывали данные процессы, были осуждены и привлечены к уголовной ответственности. К сожалению, не все они получили реальные сроки . Можно сказать только за 25 человек, которых лишили свободы на более чем пять лет”, — рассказал Юрий Ковальчук.

Напомним, в Одесской области уклонистов перевозили к границе в карете "скорой", они притворялись больными.

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