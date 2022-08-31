"Каждый день собирались у Буданова": Данилов рассказал о самых страшных днях войны в Киеве

В Киеве самыми страшными днями войны было 26-27 февраля.
Тогда украинские чиновники собирались у руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.
"Самое страшное было 26-27 февраля, когда улицы в Киеве стали пустыми. А я тогда почти каждый день шел к Буданову, потому что там был условный центр. Вся верхушка государства туда приходила. Через несколько дней мы поняли, что у нас Буданов знает ситуацию, которая связана с координацией спецподразделений, имеющих определенные навыки, а они есть у Буданова, СБУ, НАБУ", — пояснил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что именно руководитель ГУР МО сумел скоординировать действия украинских спецназовцев и разработать эффективные операции.
"Спецназ тогда не координировался и тогда мы собрались у Буданова, пригласили всех и решили, что координацию будет осуществлять Буданов. Все должны подчиняться этому центру. Условно на Гостомель отправляюсь одни спецназовцы, в другие точки – другие. На первых этапах мы продумали координацию, мы с Кириллом общались, говорили. Потом уже меньше, потому что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в работу. Когда он начал отправлять вертолеты на Мариуполь, я понял, что он молодец", — пояснил Данилов.
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