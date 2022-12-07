Каждый день выходят на перекресток, чтобы приветствовать военных: братик и две маленькие сестрички благодарят ВСУ за освобождение родного Изюма

Пять месяцев дети не учились в школе, но пришлось изучить, как звучит вражеское оружие.

Они каждый день выходят на перекресток, чтобы приветствовать украинских военных. С украинским флагом освобожденном Изюме трое детей по несколько часов могут стоять у дороги, чтобы все солдаты видели, как они благодарны, что их город освободили. Эта история о детях, которые, несмотря на то, что город уже два месяца, как свободен от врага, до сих пор не могут нарадоваться, что Изюм вернулся в Украину.

Как пережили оккупацию и одновременно сохранили украинский флаг, — в сюжете ТСН.

Каждый день после онлайн-уроков они выходят сюда. На дорогу, ведущую на фронт. Из недавно освобожденного Изюма.

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С украинским флагом дети приветствуют проезжающие мимо военные авто.

Так они благодарят, что Вооруженные силы освободили их родной Изюм.

Но, кажется, умиляют не только военных, но и своих соседей.

"Это 9-летняя Влада, на два года старше ее брат Олег и маленькая сестричка Ангелина. Я заметила их впервые через несколько недель после освобождения Изюма. Девочка с сине-желтым флагом несколько часов простояла вдоль дороги. Но даже теперь, когда город уже несколько месяцев, как свободен от русских, они не перестают выходить. Они слишком много пережили, когда Изюм был оккупирован. Спрятались от артиллерии в собственном доме и спали в коридоре прямо на полу. Вместе с самой маленькой сестричкой Доминикой и мамой Снежаной", — говорится в сюжете.

"Дверь закрывали. Там холодно было. Там разбито стекло было. Здесь стелили простыню, ложились, спали, укрывались куртками", — рассказывает Олег.

Еда у семьи была. Как и надежда, что Вооруженные силы освободят Изюм.

Пять месяцев оккупации Олег не учился в школе. Однако пришлось изучить, как звучит вражеское оружие.

"Бомбили нас самолетами. На нас пускали "Грады", "Ураганы"... Я уже знаю больше, чем наши украинцы", — говорит 11-летний мальчик.

Но он не боялся, говорит Олег. Даже тогда, когда рядом с их домом поселились оккупанты.

"У нас здесь ЛНРовцы жили… Не обижали. Мы их больше. Мы на украинском языке учили их общаться. А то они забыли", – рассказывает мальчик.

Во время оккупации этот флаг, с которым теперь дети приветствуют наши войска, семья держала в тайнике в диване.

Теперь их у детей уже два. Новенький подарили военные. И еще кучу сокровищ, которыми дети охотно хвастаются и очень берегут.

Мама не против такого времяпрепровождения детей. Поскольку воспитывает их в любви к Украине. А они, дети войны, очень просят наших армейцев поскорее вернуться домой с победой.

Напомним, в результате активных боевых действий инфраструктура и жилищный фонд Изюма потерпел значительные разрушения. По предварительным подсчетам, повреждены или уничтожены 80% зданий.

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