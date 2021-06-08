Каждый десятый украинец имеет наркозависимого родственника или знакомого: где помогают справиться с недугом

Каждая из истории наркозависимых максимально похожа между собой.

Каждый десятый украинец имеет в своем окружении наркозависимого родственника или знакомого. Такие данные национального исследования Института будущего. Кроме того, все больше случаев наркомании сейчас фиксируют среди несовершеннолетних. Врачи говорят — чаще всего из-за неспособности справиться с трудными жизненными ситуациями. И реже — из-за развлечений. Но главная сложность в том, чтобы начать бороться с проблемой — это ее признать. Почему зависимым стоит сделать это немедленно, — говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Каждая из истории наркозависимых максимально похожа между собой: мысль о временное увлечение, потом разрушения семьи, потеря работы, нередко тюрьма за кражи, и главное — постоянная депрессия.

Только в официальных сводках наркозависимых в Украине около полумиллиона, а алкозависимых (что часто совместим с первым недугом), в разы больше.

Украинцам пытаются помочь в специальных заведениях. Врачи и психологи, постоянный надзор и контроль, зоны отдыха, спортзалы и комнаты для жизни — так выглядят подобные центры. Лечение может длиться от трех месяцев до года. Все зависит от пациента и его желание что-то менять.

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