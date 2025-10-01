"Каждый год одно и то же": что говорят жители Одессы о жутком потопе в городе

Последствия потопа в Одессе

В Одессе из-за мощной непогоды улицы города ушли под воду. В школах из-за подтопленных классов и укрытий объявили дистанционное обучение. Кое-где уровень воды достигал метра. Несколько дорог стали непроездными, в городе пришлось временно отменить ряд троллейбусных и трамвайных маршрутов.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Елена Черняева.

Сильнее всего страдают от дождя южные районы Одессы. Канализация не справилась с нагрузкой — улицы затопило. Одна из улиц — полностью непроезжая. Дорогу перекрыли машиной патрульной полиции.

В самом глубоком месте — воды по пояс. Рассказывают водители, которые рискнули и попытались преодолеть затопленные участки. Выезжали со стоянки во дворе. И застряли.

«Заглохло, все отключилось, вода стала заходить в салон. Когда мне дошло почти до колена я уже вышла из машины. Я думала что трехлитровый дизель поможет. Я увидела, что другие машины проезжают и надеялась, что мой автомобиль сможет проехать», — говорит одесситка.

В Одессе есть улицы, которые каждый раз плывут после сильного дождя. Ятка, где работает Татьяна, стоит на одной из них.

«Каждый год одно и то же, постоянно… У нас был шеф, он всегда надевал рыбацкий костюм, потому что там воды по пояс и заходил, чистил. Здесь яма и два дождеприемника: один здесь, другой — ниже… Мы двери закрыли, когда машины едут, вода идет в магазин, магазин постоянно плывет», — говорит женщина.



Коммунальщики пытаются преодолеть последствия непогоды — горсовет отчитывается о 45 единицах техники и более трех сотен специалистов, которые пытаются прочистить ливневую канализацию. Особенно в низинах. Где этого мало, воду откачивают.

С утра горсовет публикует перечень улиц, где из-за подтопления проезд затруднен, или вовсе нет движения. Машины движутся в объезд. Город стоял в пробках. Отменяют и восстанавливают трамвайные и троллейбусные маршруты. Досталось и южной части обалсти. Там из-за непогоды произошло аварийное отключение электричества и часть Одесского района осталась без света.

